Los inicios de Leandro en la cocina

Leandro estudió en la escuela de cocina Luis Irízar de San Sebastián, una de las más prestigiosas a nivel nacional. La formación en esta escuela le abrió puertas a oportunidades como stage (becario) en restaurantes de la talla de Arzak, Akelarre, o el Celler de Can Roca. Una vez vuelve a Navarra en 2015, Leandro comienza a trabajar como cocinero en El Molino de Urdániz y, en agosto de 2016, toma las riendas de la cocina del Restaurante Alma, ubicado en el Hotel Muga de Beloso-Alma Pamplona.

"Mi infancia en Navarra, donde he basado mi aprendizaje, ha marcado de manera permanente toda la evolución de mis platos. Lo único que ha pasado por ellos ha sido la propia vida, mis viajes, mis lecturas, mis días de trabajo en distintos restaurantes. Hoy, puedo decir que mi filosofía es un reflejo de las verduras de mi tierra, de las plantas silvestres que mi abuelo me descubrió y que hoy aplico a recetas sofisticadas, gracias a una técnica que he adquirido estudiando y trabajando. Intento que mis platos sean sencillos dentro de la dificultad, que sean francos y me muestren tal y como soy. Además, me gusta trabajar con producto estacional según marca la naturaleza, porque es ésta quien manda sobre lo que crece en la tierra y el tiempo que tarda."