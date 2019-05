Iñaki relata los abusos sexuales sufridos en Los Salesianos:



Iñaki compaginaba trabajo con estudios, por eso acudía a Los Salesianos de 19:00 a 22:00 horas de la noche. En su segundo año allí, El topi, profesor de Física y Química y director de los nocturnos, comenzó a citarle los sábados para darle clases particulares de esa asignatura, en la que dice, iba muy justo. Este era el momento en el que el religioso abusaba de él. "Cuando yo quedaba con él, no sé cómo lo hacía, yo me quedaba inconsciente. Las veces que ocurrió, dos o tres veces, me decía que me había desmayado. Siempre tenía la cosa de decir 'joe, desmayarme, si estaba bien'", cuenta Iñaki en los micrófonos de la Cadena SER.

Hasta que un día Iñaki se despertó antes de tiempo. "Me desperté y me encontré con los pantalones bajados y el señor estaba haciendo malabarismos con mis cosas", explica Iñaki. “Cuando me di cuenta fue la primera y la última. Cogí, me vestí, me subí los pantalones y salí corriendo para casa y ya no volví más”.

Hechos que sucedieron en el año 1967, cuando tenía 17 años. Por primera vez rompe su silencio en la SER, por un motivo: "Viendo los casos que están saliendo quiero dar mi voz o mi denuncia para que salgan otros casos más. Si yo iba tres horas a la noche a estudiar y me pasó lo que me pasó, pues otros chicos que hubiesen ido durante todo el día digo yo que habrá muchos más casos en el mismo centro".

Saben que tienen a su disposición el correo informativosnavarra@cadenaser.com y el número de teléfono 682 861 616, en el que en la Cadena SER recogemos lo que tengan que contarnos con absoluta confidencialidad.