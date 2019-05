El futuro diseño urbanístico de Fuenlabrada centra el debate de candidatos

La Fuenlabrada del futuro, especialmente en materia urbanística, ha protagonizado el debate de este viernes en Cadena SER Madrid Sur en el que han participado los candidatos de PSOE (el actual alcalde, Javier Ayala), PP (Sergio López), Ciudadanos (Patricia de Frutos), Unidas Podemos – IU- Ganar Fuenlabrada (Pedro Vigil) y Actúa-La Izquierda hoy (Oscar Valero). También estaba invitada la candidata de Vox que, a 24 horas del debate, comunicó que no podría asistir por motivos laborales. Además siguiendo resoluciones previas de la Junta Electoral Central tras la protesta de Actúa-La Izquierda-Hoy Los verdes ante la Junta de zona de Madrid se decidió invitar a su candidato a este debate.

ASÍ VOTAN LOS FUENLABREÑOS Hace cuatro años acudieron a las urnas 90.897 fuenlabreños, con una abstención del 35%. El PSOE obtuvo 40.600 votos, el 45%, el PP, 15.200, Ganar Fuenlabrada, 13.000, Ciudadanos, 11.800, IUCM, 5.100 y Vox apenas 770. En el reparto, 13 concejales socialistas, cinco populares, cuatro de Ganar y otros tantos de Ciudadanos y uno de IUCM. Manuel Robles gobernó hasta que hace un año dejó el testigo a Javier Ayala. Dos concejales de Ganar, que formaban parte de Equo, pasaron al grupo de no adscritos. En las pasadas generales, uno de cada tres votos fue para el PSOE, Ciudadanos fue la segunda fuerza, Unidas Podemos la tercera, Vox la cuarta y el PP la quinta. Este año Fuenlabrada contará con 140.741 vecinos llamados a las urnas, a los que se suman los 1.789 censados en el extranjero. Elegirán 27 concejales entre ocho candidaturas.

BALANCE DE LEGISLATURA

PSOE-“Fuenlabrada es hoy una ciudad referencia tanto en España como en Europa gracias al esfuerzo que durante años han realizado sus ciudadanos y ciudadanas, y al liderazgo del Partido Socialista”.

FUENLABRADA EN CIFRAS En Fuenlabrada conviven 193.586 habitantes, de los cuales el 50,7 por ciento son mujeres. En total hay 12.999 parados, un 10,86 por ciento de población inmigrantes y una renta per cápita media de 12.903 euros. En sus 39,41kilómetros cuadrados se extienden casi 90 centros educativos, como 50 colegios, 16 escuelas infantiles y 14 institutos, además de la Universidad Rey Juan Carlos. Fuenlabrada también cuenta con nueve centros sanitarios, un hospital, dos estaciones de Cercanías y cinco de metro.

PP-“Las 104 medidas incluidas en nuestro programa electoral están pensadas para cambiar Fuenlabrada. Son medidas recogidas a lo largo de 4 años de contacto directo con los vecinos y de un profundo conocimiento de esta ciudad. El programa es mi compromiso con los fuenlabreños para cambiar de forma valiente y sensata Fuenlabrada y hacer un Gobierno para todos".

Unidas Podemos-IU-“Fuenlabrada es la segunda ciudad después de Madrid con más desempleados y cuyo precio de la vivienda se ha duplicado en los últimos años. Las políticas de empleo y vivienda son nuestra prioridad para solucionar los problemas de la gente”.

Ciudadanos-“Cuatro años de oposición útil, de medidas centradas en el municipio, en su realidad y sus vecinos. Somos el grupo municipal que más iniciativas ha presentado en el Pleno del Ayuntamiento así como en los de las Juntas de Distrito para mejorar desde el más pequeño detalle de la ciudad hasta necesidades colectivas y urgentes.”

Actúa-La Izquierda Hoy-“Nuestra presencia enel gobierno ha sido decisiva para mantener la estabilidad del Ayuntamiento de nuestra ciudad durante las dos últimas legislaturas. El fortalecimiento de los servicios públicos de salud y consumo, el apoyo al pequeño comercio y el trabajo hacia una ciudad sostenible, desde el ahorro energético en edificios y alumbrado público, y desde la potenciación del parque agrario, ha ido dibujando poco a poco esta Fuenlabrada del siglo XXI”.

URBANISMO

PSOE-“Generaremos un gran centro para la gran ciudad que es Fuenlabrada con acciones urbanísticas, incentivos económicos para la implantación de nuevos negocios, incremento de espacios verdes y creación de viviendas. Además, crearemos un gran pulmón verde con espacios deportivos que albergará el ferial en las fiestas municipales y construiremos un gran parque lineal que discurra junto a la línea del ferrocarril”.

PP-“Peatonalizaremos la calle Leganés desde la fuente de Los Peces hasta la calle Arena. También la calle Arena hasta la fuente de Los Cuatro Caños y construiremos un aparcamiento subterráneo. Además, revitalizaremos el Casco Antiguo, y construiremos en la plaza del Ferial un aparcamiento subterráneo. En su superficie, ubicaremos todo el mercadillo para evitar cortes innecesarios de calles. Lógicamente, las fiestas las trasladaremos a Valdeserrano, donde reservaremos espacio para la construcción de una plaza toros”.

Unidas Podemos-IU-“Para facilitar el acceso a la vivienda crearemos un Parque Público de Vivienda basado en la rehabilitación con criterios de accesibilidad y eficiencia energética y la recuperación de la vivienda vacía perteneciente a bancos, alcanzando al final de legislatura 2.000 viviendas”.

Ciudadanos-“Vamos a crear zonas comerciales de referencia que impulse la actividad empresarial, revitalice el consumo y reactive la economía. Una de ellas será el centro histórico, con subvenciones para las pymes e impulso del ocio y el entretenimiento.Y, algo innegociable, conseguiremos una Fuenlabrada 100% accesible y amable con las personas independientemente de su grado de movilidad”.

Actúa-La Izquierda Hoy- “Es urgente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que repiense la ciudad para los próximos 20 años, recogiendo las necesidades actuales. Hay que revisar y adaptar infraestructuras y la red de transportes a las nuevas realidades de los trabajadores y trabajadoras que deben acudir a las zonas industriales, hay queredistribuir rutas, paradas y frecuencias de los autobuses locales para facilitar un acceso adecuado a centros neurálgicos y polígonos desde toda la ciudad”.

ECONOMÍA

PSOE-“Los socialistas apostamos por la innovación, el desarrollo económico y el emprendimiento. Vamos a poner en marcha la Oficina de Desarrollo Económico para potenciar el comercio y la industria, haremos del CIFE un centro de negocios donde convivan los creadores de empleo y los demandantes de empleo. Seguiremos mirando a Europa para atraer inversiones y para exportar Marca Fuenlabrada”.

PP-“Fuenlabrada necesita atraer inversión para generar puestos de trabajo y desarrollo. Eliminaremos trabas al emprendimiento, crearemos el IF-Fuenla, el Instituto de Feria de Fuenlabrada, para celebrar ferias de carácter tecnológico y el IDESO, Instituto de la Segunda Oportunidad, para los emprendedores que hayan fracasado en su primer intento. Y fundamental, bajar los impuestos, todos los impuestos, a familias y empresas para favorecer la actividad económica”.

Unidas Podemos-IU-“Apostamos por el empleo local y de calidad, por ello crearemos una Empresa Pública de Energía, fomentando la energía sostenible y abaratando la factura de la luz a la gente y a las empresas de nuestro municipio”.

Ciudadanos-“Vamos a realizar una auditoría de cuentas públicas recortando gasto superfluo que repercuta directamente en el bolsillo del vecino. ¿Cómo? Disminuyendo la recaudación prevista por impuestos familiares como el IBI o el famoso númerito del coche. De igual forma, la disminución del Impuesto de Actividades Económicas y el fomento del emprendimiento atraerá y creará tejido empresarial y, por ende, generará empleo”.

Actúa-La Izquierda Hoy-“Seguiremos trabajando la progresividad de los impuestos para que pague más quien más tiene. Desarrollo del Plan Estratégico de Desarrollo Económico 2020-2024, incluyendo la creación de un Parque Tecnológico, que contemple a autónomos y Pymes, con viveros de empresa, coworking y feria de muestras tecnológicas. Potenciaremos la agroecología a través del Parque Agrario, para mejorar las explotaciones de forma que se produzca más empleo tanto en producción como en distribución”.

AGENDA SOCIAL

PSOE-“Las personas son el centro de nuestras políticas. Tenemos la red de protección escolar más importante de España, con ayudas desde los 0 años hasta la universidad, pero vamos a extenderla incrementando las universiayudas hasta los 1.000 euros y creando una beca para estudiantes de Formación profesional de hasta 500 euros. Además, nos ocuparemos de que todos los niños y niñas de Fuenlabrada tengan asegurada su alimentación y seguiremos cuidando de los mayores y de los jóvenes”.

PP-“Nuestra agenda social estará marcada por dos cuestiones básicas: una, ayudar a salir adelante a quienes realmente lo necesitan y generar puestos de trabajo para que nuestros vecinos dejen de depender de las ayudas sociales. Si además de atraer inversión para el empleo, bajamos los impuestos, el número de vecinos dependientes de las ayudas será menor y habrá más personas liderando su propia vida. Desde luego, la Administración estará servir de trampolín a quienes lo necesiten.”.

Unidas Podemos-IU-“El feminismo será un eje central en nuestras políticas sociales, dando solución habitacional a las víctimas de violencia machista y desarrollando planes de empleo que equilibren la balanza que actualmente sitúa a Fuenlabrada en la cabeza del desempleo femenino en la zona sur”.

Ciudadanos- “Vamos a crear un parque de viviendas sociales que resolverá una doble problemática: la okupación ilegal, con el fin de las mafias que se enriquecen a costa de personas vulnerables; y el acceso a una vivienda digna para los vecinos que más lo necesitan”.

Actúa-La Izquierda Hoy- “Reconvertiremos antiguos centros educativos en desuso en viviendas tuteladas para personas mayores, para que conserven su independencia y al mismo tiempo tengan garantizada asistencia. Apostaremos por la educación inclusiva desde políticas municipales. Seguiremos trabajando por la movilidad sostenible: Biciescuelas para adultos yBiciescuelas familiares para aprender las habilidades necesarias para circurlar con seguridad en la calzada”.

MINUTO DE ORO

PSOE-“Ahora es el momento de proyectar la ciudad del futuro para asentarnos en la mesa de las grandes ciudades europeas, poniendo a las personas en el centro de nuestra acción, modernizando la ciudad, atrayendo nuevas inversiones que generen empleo, continuando por la senda del feminismo y apostando por nuestros jóvenes”.

PP-“Te pido el voto para conseguir un Gobierno para todos y no solo de unos pocos. Para lograr una Fuenlabrada moderna, despierta, referencia de la zona Sur. Soy uno de los vuestros. Me he criado en la Avanzada y toda mi vida la he pasado en esta ciudad. Es posible que nos hayamos cruzado por la calle en algún momento. Yo no me resigno y creo que las cosas se pueden hacer de otra forma y mejor. Os pido que apuestes por un cambio valiente y sensatoy que me des tu confianza para cambiar las cosas”.

Unidas Podemos-“Hace unas semanas fuimos tercera fuerza en las elecciones generales con más de 20.000 votos. Somos un municipio de gente trabajadora, por lo que el 26M la derecha no va a ser una alternativa. Tampoco podemos permitir la continuidad de un gobierno que lleva 40 años anclado en las mismas políticas. Somos la única alternativa para que tu voz sea tomada en cuenta, porque sólo Contigo, otra Fuenla es posible”.

Ciudadanos-“Fuenlabrada es una de las ciudades más importantes de Madrid y, por qué no, referente nacional en municipios de más de 150.000 habitantes. Queremos que esta afirmación, dentro de cuatro años, sea también un hecho. Hoy por hoy hablamos de todo lo contrario, de un municipio que lidera los rankings negativos como la menor renta per cápita, las okupaciones ilegales o las inundaciones ante las lluvias. Pero Ciudadanos Fuenlabrada cree en las posibilidades de esta ciudad y, sobre todo, el potencial de sus vecinos. Jóvenes y mayores con ilusión y ganas por construir una ciudad moderna, limpia, competitiva, referente para otros núcleos poblacionales similares. Vamos Fuenlabrada. Vamos Ciudadanos”.

Actúa-La Izquierda Hoy- “Te pido el voto para Actúa – La Izquierda Hoy – Los Verdes porque nosotros y nosotras gestionamos para todos los ciudadanos y ciudadanas, pero desarrollamos políticas para los más desfavorecidos, para fortalecer los servicios públicos, para soñar con una Fuenlabrada para las próximas décadas, porque tenemos un proyecto de ciudad y queremos compartirlo”.