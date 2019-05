Ripa: "Pase lo que pase este fin de semana, hay que seguir puntuando"

Este fin de semana es atípico para el Numancia. Ya les ha ocurrido a otros 19 equipos: no jugar ante el Reus, pero sumar los 3 puntos. Un descanso que ya se verá si sienta bien o mal a los rojillos, ante dos partidos que son sendas finales: ante Zaragoza, en La Romareda, y Las Palmas, para cerrar el curso en casa. Precisamente ex blanquillo es el capitán numantino, Adrián Ripa, que tiene claro que "pase lo que pase este fin de semana hay que seguir sumando", empezando por Zaragoza. La única excepción, que se diese la única combinación de resultados de 27 combinaciones posibles que dejaría al Numancia matemáticamente en Segunda. derrotas de Lugo y Tenerife y empate del Rayo Majdahonda. Es un 3,70% de probabilidades de que ocurra. Por eso Ripa no quiere ilusionarse, "no creo que se dé, es muy difícil".

El lateral zurdo de Épila reconoce que no está siendo una buena temporada. "No podemos darla por buena llegando a la jornada 40 en esta situación. Es verdad que en varios partidos la suerte nos ha sido esquiva, pero no es excusa, no hemos rendido bien en determinados momentos". Además Ripa alude al documental #GeneraciónNumancia, de Raúl Ruiz en Movistar Plus, como un estímulo para los jugadores que acudieron al preestreno.