Por mi audiencia, mato, pero un residuo de honradez me obliga a pedirles que, por favor, ni me escuchen hoy.

Conozco los datos igual que ustedes, el PSOE ha quedado por encima del PP en unas elecciones autonómicas por primera vez en la historia de Balears.

Ahora viene cuando me piden que lo explique. Por desgracia, he vivido nueve legislaturas consecutivas en que no nos planteábamos ni una sola vez quién sería el partido más votado, sino cuántos miles de votos de ventaja le sacaría el PP al PSOE.

Por tanto, me siento como un marciano al que le piden que explique la vida en la Tierra.

O más cerca, como si me exigieran que analizara las elecciones coreanas.

¿Cómo es una Balears donde el PSOE saca más votos que el PP?

Lo ignoro, pero algo se me ocurrirá en los próximos días.

Ayer también se interrumpió el baile tradicional de la yenka de la sociedad balear, con su izquierda derecha, izquierda derecha.

Ha salido izquierda izquierda, por primera vez desde que se guarda noticia.

Nos adentramos en lo desconocido, abróchense los cinturones de seguridad.