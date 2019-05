Gana Armengol

Que Francina Armengol vuelva a presidir el Govern podría interpretarse como un mero signo de continuidad, pero se produce gracias a dos hechos históricos:

Es la primera vez que el PSIB-PSOE gana unas elecciones autonómicas en Baleares. Y lo hace con cinco diputados más que en 2015

Es la primera vez que la suma de las izquierdas les permite repetir en el Govern y encadenar dos legislaturas consecutivas. PSIB-PSOE, Unidas Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca y Gent per Formentera suman 32 escaños, dos por encima de la mayoría absoluta, que está en 30.

La izquierda reedita el Pacto de Progreso a pesar de la caída de Podemos y Més, lo que otorga a Armengol una posición privilegiada a la hora de negociar con sus socios de Govern.

Son las primeras elecciones autonómicas que no gana el Partido Popular. Un PP que se ha movido tradicionalmente entre el 40 y el 46% del voto y cuyo declive empezó en 2015 con José Ramón Bauzá, que obtuvo el 28%. Ahora con Biel Company se desploma hasta el 22% con el peor resultado de la historia del partido. De la mayoría absoluta con 35 diputados en 2011 a segunda fuerza con 16 diputados, ocho años después. Le queda el consuelo de mantener el liderazgo del centroderecha frente a Ciudadanos, que gana tres escaños y pasa a ser la tercera fuerza con cinco diputados.

El Pi de Jaume Font mantiene sus tres diputados con menos votos que en 2015. El centro regionalista parece haber tocado techo al no recoger ni un solo voto de los 50.000 que pierden juntos PP y Més per Mallorca.

Vox entra en el Parlament con tres diputados, los tres de Mallorca. Suma los más de 30.000 votos con los que Company hubiera igualado el peor resultado de Bauzá. No será determinante en el Parlament, peró se dejará oír.