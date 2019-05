Negueruela: "Los resultados avalan las políticas del PSIB y no es momento de hablar de cargos ni pactos"

El PSIB PSOE reúne esta tarde a su Ejecutiva. Los socialistas no hacen futuribles sobre la composición del nuevo pacto de progreso. Dicen que esta tarde analizarán los resultados y que será más adelante cuando hablen con Podemos y MÉS para empezar a confeccionar el nuevo Ejecutivo. La líder del PSIB PSOE, Francina Armengol, no ha hecho esta mañana ningún tipo de declaración. Dicen desde el partido que sigue descansando tras una jornada que han calificado de agotadora. No garantizan tampoco que vaya a comparecer esta tarde tras la Ejecutiva. Quien ha hablado ha sido el portavoz socialista, Iago Negueruela, que no se ha pronunciado sobre la entrada de Podemos en el Govern.

Explica Negueruela que los resultados obtenidos este fin de semana avalan las políticas socialistas. Insiste en que primero van las políticas y luego ya los nombres y cargos.

Dice el portavoz del PSIB que, a día de hoy, no se ha hablado en ningún momento de nombres.