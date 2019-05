Garau sobre la seguridad del Sardinero: "Fue una vergüenza de organización, no habían suficientes policías"

El ex presidente del Atlético Baleares ha lamentado la falta de seguridad que hubo en El Sardinero, en el partido de ayer entre el Racing de Santander y el equipo mallorquín, pese a que no hubo incidentes.

En Ser Deportivos Baleares, el ex presidente del equipo balear, Toni Garau, ha lamentado la organización de la fase de ascenso a segunda división y el horario escogido para el partido de ida. "No entiendo como puede coincidir unas elecciones con un partido de fútbol".

Garau ha lamentado la falta de seguridad en el estadio: "No paso nada porque no tenía que pasar, pero no había suficiente seguridad e incluso nos pusieron con los aficionados del Racing".

El ex directivo blanquiazul no cree que la eliminatoria se decante hacia el bando mallorquín, pese al resultado de empate a cero y que todo se decida en Son Malferit. "Respetemos al Racing que nos han puesto las cosas muy difíciles, no lo veo tan decantado a favor de los nuestros".