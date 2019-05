Condenado a 1,6 años un empleado de Es Pinaret por la muerte de un menor

Condenado a una pena de un año y seis meses de cárcel el exjefe de mantenimiento del centro de menores Es Pinaret por la muerte de un interno que falleció durante un incendio en su habitación. Un juzgado de Palma le considera culpable de un delito de homicidio por imprudencia grave porque no renovó el sistema de alarma contra incendios del recinto, a pesar de que sabía desde un año antes que no funcionaba. La sentencia absuelve a la directora de Es Pinaret al considerar que no hay una base sólida para condenarle.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de las islas, el magistrado de lo penal número 7 de Palma considera probado que el sistema de alarma contra incendios no funcionaba y no se había hecho nada para repararlo a pesar de las advertencias del técnico especialista. El juez destaca que si el sistema hubiera funcionado, el incendio se habría podido detectar con antelación y habría dado tiempo a sacar al joven de su habitación con vida. El menor murió atrapado en la estancia después de haber prendido fuego a su colchón.

La resolución sostiene que se produjeron varias infracciones en los deberes de cuidado del menor, provocando una negligencia grave. Considera el juez que la inactividad del condenado a la hora de arreglar el sistema contra incendios provocó un riesgo, ya que el jefe de mantenimiento conocía que estaba averiado desde un año antes y era el encargado de pedir los presupuestos para su reparación. La sentencia absuelve a la directora del centro al no hallar indicios suficientes para condenarla. Sin embargo, el juez reprocha a la directora de Es Pinaret que debía haber extremado su deber de cuidado preocupándose de lo que hacía el jefe de mantenimiento.