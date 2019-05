Ismael Chico, un balono de pro

Ismael Chico, eterno capitán de la Real Balompédica Linense, ha pasado casi de la nada del césped a los despachos en un paso fugaz pero que deja al ya ex-centrocampista blanquinegro en esa comisión deportiva junto a Nicola Radici, Raffaele Pandalone y Jordi Roger para confeccionar la próxima plantilla de la temporada 2019/20.

El linense asegura que aún se le hace raro el estar en esta parcela. "Me da un poco de pena porque me encuentro bien físicamente pero contento por el puesto que voy a coger y la confianza que me ha dado el club", aseguró el nuevo director deportivo que destaca la cantidad de trabajo que hay en estas fechas pero al cual ya empieza a acostumbrarse.

Tras dieciséis temporadas, Ismael Chico trata de echar la vista atrás recordando momentos más y menos buenos del pasado. "Me quedo con lo que he llegado a conseguir, estar en la Balona tantos años que no me esperaba y en lo deportivo la Copa del Rey en Bilbao fue algo muy grande", señaló. Numerosos protagonistas que han pasado por las filas del conjunto balono quisieron acordarse del '6' como es el caso del entrenador Rafa Escobar o sus compañeros Copi, Javi Gallardo, Pagola o Carlos Guerra, ahora ligado también al staff técnico.

El de la Atunara tuvo palabras de elogio y mucho agradecimiento a todos ellos y se queda con las amistades que ha dejado gracias a este mundo del fútbol. Se va el jugador pero su esencia quedará siempre ligada al césped del Municipal.