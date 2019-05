Ciudadanos decidirá en Madrid si acepta el "gobierno a la europea" de Puig

Ciudadanos no cierra la puerta a aceptar la oferta del secretario general del PSPV, Ximo Puig, para hacerse con la alcaldía de Alicante a cambio de que los dos diputados de la formación naranja apoyen a los socialistas en la Diputación.

La candidata Mari Carmen Sánchez ha explicado que la oferta se elevará al comité de pactos que Ciudadanos ha creado en Madrid para estudiar caso por caso y será allí dónde se valore cuál es la mejor opción para Alicante, dentro de la estrategia nacional de pactos.

No obstante, asegura que de momento solo han recibido "globos sondas mediáticos de las intenciones de unos y otros" y todavía no se han sentado a hablar. Además, advierte de que no se trata de cambiar asientos, sino de hablar de las necesidades de la ciudad, aunque admite que la decisión se tomará en Madrid.

"Realmente nosotros no tenemos que pensar ni valorar nada, no es que no opinemos, es que las opiniones que tenemos las remitiremos al comité nacional de pactos", ha señalado.

Ese comité nacional tendrá una comunicación directa con el territorial, que también se va a constituir, según el líder de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, que ha sido claro: quieren gobernar allí donde puedan hacerlo.

Mientras, el secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha repetido su ofrecimiento para conformar en Alicante "un gobierno a la europea". Es decir, un pacto para evitar que la extrema derecha condicione la gobernabilidad "como haría Emmanuel Macron en Francia o Angela Merkel" en Alemania.

Puig ha recordado a Ciudadanos que "hay otra opción" para Alicante que no pasa ni por el PP, ni por Vox y ha repetido que están dispuestos a actuar con "la máxima generosidad, total transparencia y legitimidad" para que se produzca ese acuerdo, que convertiría a Mari Carmen Sánchez en alcaldesa de la ciudad.