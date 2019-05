Sectores del PSOE piden a los suyos en Vila que no cierren la puerta a un pacto para mantener el ayuntamiento

Hay sectores del Partido Socialista que no dan por perdido ayuntamientos como el de Ibiza. Y es que si sumarán los dos concejales de Proposta per Eivissa podría seguir manteniendo este consistorio junto a Unidas Podemos y Ara Eivissa con lo que contarían con la mayoría absoluta. Serían seis del PSOE, dos de Podemos, uno de Ara, más los dos de Proposta.

Si bien el alcalde en funciones, Rafa Ruiz, ya dijo que era muy improbable debido a la trayectoria de Toni Roldán que fue expulsado del partido y que ha sido muy crítico con el PSOE en estos años, hay miembros de la formación, tanto aquí como en la cúpula regional, que abogan por un acercamiento al menos para explorar si hay posibilidades de acuerdo. Consideran que no se puede cerrar la puerta sin ni siquiera conocer si es posible un pacto, porque se está hablando de perder un importante bastión en la isla como es el ayuntamiento de la capital…Estas fuentes insisten en que los números dan y debería explorarse la posibilidad antes de descartarlo sin más.

Los que están a favor de un posible acuerdo para poder gobernar Vila no quieren presionar a Ruiz, por ahora, ya que las elecciones están muy recientes y dicen que hay que enfriar un poco el varapalo que ha supuesto para el equipo de gobierno no poder renovar su mandato ya que el PP ha ganado los comicios en este municipio, pero insisten en que no tienen mayoría absoluta y por tanto la balanza se podría decantar por cualquiera de las dos fuerzas principales a expensas de otros partidos, en este caso la coalición que lidera Roldán.

Mientras tanto Proposta se deja querer y dice que esta tarde se reunirán para decidir la estrategia a seguir en materia de pactos…De momento no han recibido llamada de ninguno de los partidos con más representación, en este caso PP y PSOE... No cierran la puerta a ningún acuerdo ni con un partido ni con otro.

Por su parte, los socialistas de Ibiza se reúnen mañana para analizar los resultados de las elecciones de este pasado domingo…En principio, nos dicen que será una reflexión y de momento no se tomarán decisiones importantes de cara a la próxima legislatura ni en materia de pactos ni tampoco sobre la continuidad o no de sus líderes.