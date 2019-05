Partidos de la oposición, dispuestos a iniciar contactos para formar gobierno

La resaca electoral continua en Linares. No en vano, todavía no se han producido contactos oficiales o esclarecedores de la posición que tomarán determinados partidos para intentar formar el nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento. El PSOE fue la lista más votada pero necesita apoyos para este propósito, mismas posibilidades que tienen otras formaciones para, por ejemplo desde un pacto de derechas, acceder a la alcaldía linarense.

En este sentido y mientras hoy se realiza el recuento oficial de votos desde la Junta de Zona, en el Partido Popular reivindican su espacio como segunda fuerza más votada y anuncian que trabajarán para que Angeles Isac se convierta en alcaldesa. Es algo a lo que no renuncia la propia candidata después de los comicios municipales del pasado domingo y para ello, asegura, abrirá las puertas a las formaciones "que quieran trabajar por el futuro de la ciudad". Por tanto, se antoja necesario negociar con los partidos que, a su lado, pudieran quitarle la alcaldía al socialista Daniel Campos.

Hablamos de la suma de sus votos junto a Ciudadanos y Cilu. Una fórmula de pacto que, eso sí, todavía no se ha negociado formalmente ya que, según desvela "no será hasta finales de semana o comienzos de la siguiente cuando se realicen los primeros contactos". Para liderar ese posible pacto, Isac pone sobre la mesa como aval principal su segundo puesto en las elecciones, si bien, no marca "líneas rojas" irrompibles porque, en su opinión, lo principal es aplicar "el mejor programa electoral posible" aunque esto suponga incluir cesiones puntuales a otros partidos: "Vamos a explicar nuestro programa al resto de partidos políticos y estoy convencida de que llegaremos a un acuerdo. Linares necesita proyectos nuevos con eficacia contrastada", comenta Angeles Isac.

En CILU Linares, uno de los partidos clave para posibles alianzas, no cierran la puerta a posibles negociaciones con el PSOE pese a su último comunicado. En él pedían al líder socialista que rectificase en torno a sus declaraciones contra esta joven formación. Unos comentarios que, según su candidato, Javier Bris, "reflejan una realidad que no hemos querido hacer pública en plena campaña por no enfangar la misma". Declaraciones que el partido, por cierto, sigue sin especificar pero, según matiza Bris "no están en relación directa con las negociaciones aunque, logicamente, esperamos que se retracte".

De igual forma, si no niegan conversaciones con los socialistas tampoco lo hacen con otros partidos para sellar un posbile acuerdo con distinto color político. En este sentido, Javier Bris reconoce que aún no han mantenido contactos con nadie, algo que "necesita su tiempo y el estudio detallado" desde sus filas para tomar la mejor decisión posible que permita aportar normalidad a la vida municipal.