El futuro de Biel Company como presidente del PP en las Islas está ahora mismo en el aire. La dirección regional del partido se reúne esta tarde para analizar los peores resultados de la historia. Los populares lo han vuelto a hacer. José Ramón Bauzá dejó sus 35 diputados en 20 hace cuatro años y ahora Company le ha superado rebajándolos hasta los 16.

A día de hoy, públicamente, nadie ha cuestionado el liderazgo de Biel Company pero no cabe duda de que un resultado así, es difícil que no pase factura. En dos legislaturas, como hemos dicho, han pasado de 35 escaños a 16. Menos de la mitad.

Aquí en la SER hemos hablado con diferentes miembros de la dirección del partido que coinciden en que si Biel Company lo quiere dejar, "ahora no es el momento". Debería ser, dicen, en el próximo congreso ordinario del partido que se celebrará el año que viene.

Uno de los dirigentes con los que hemos hablado dicen que los resultados del domingo "son consecuencia de la falta de trabajo que se ha hecho como partido en algunos municipios". Citan como ejemplo que no se haya presentado candidatura en Esporles o "la debacle en Inca y Calvià" donde el PSIB PSOE ha rozado la mayoría absoluta.

Otro compañero de filas y miembro de la dirección del PP explica a la SER a micrófono cerrado que "si no vemos ilusión y ganas en el discurso de Company, le pediremos que se marche". Esta misma persona coincide con otro compañero de filas en que "José Ramón Bauzá destrozó el partido y no se ha hecho el trabajo desde entonces para ilusionar al electorado".

Un tercer miembro de la dirección de los populares, más crítico aún, cree que el PP "lleva años generando división en el centro-derecha y que no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos". Considera que "no hay una hoja de ruta clara y que se ha estado haciendo seguidismo de VOX". Explica que hace falta un discurso "más amable en temas como el aborto y la eutanasia".

Dentro del partido hay quien asegura que hablar de la fragmentación del centro derecha como ha hecho Company es una "excusa" y que el ejemplo se puede ver en Ibiza donde el Partido Popular sí que ha ganado las elecciones al Consell.

En la cúpula del PP también los hay que defienden a su presidente y consideran que no debe marcharse porque, dicen, "no es el responsable". Creen que no se pueden tomar decisiones en caliente y que hay que dejar "que todo se enfríe".

De todos los miembros con los que hemos hablado sólo hay uno que considera que si Company anuncia su marcha, "ésta debe ser inmediata". El resto, considera que hay que tomar decisiones y en caso de que una de ellas sea la dimisión del actual presidente, debe ser en el congreso ordinario previsto para el año que viene.