Medicamentos en dialecto africano en el Hospital de Getafe

Ya pasó el mes pasado en la unidad de urgencias. Entonces los profesionales de enfermería se encontraron con medicamentos en inglés y ucraniano, y consiguieron que se reetiquetaran en Farmacia para evitar confusiones. Pero según el sindicato SATSE ha vuelto a pasar, y esta vez con medicamentos etiquetados en afrikáans, un dialecto utilizado en Sudáfrica, Namibia y Botsuana.

Según Carolina Megía, delegada de SATSE en el Hospital Universitario de Getafe, los profesionales de enfermería pueden entender los problemas de abastecimiento y que lleguen medicamentos en otros idiomas, pero exigen que estén acompañados de una ficha técnica en castellano para no poner en peligro a los pacientes de una unidad como Urgencias. Aseguran que, como enfermeros, no pueden administrar medicinas sin conocer todos sus detalles. Desde el sindicato han solicitado una nueva reunión con la dirección del Hospital Universitario de Getafe, pero aseguran que no han accedido por problemas de agenda.

Fuentes del centro hospitalario han reconocido que es una práctica habitual importar medicamentos para cumplir con la demanda asistencial y evitar el desabastecimiento. Añaden que SATSE se centra en sólo dos casos de los 285.000 etiquetados que se realizan al año, e insisten en que el principio activo de cada medicamento está incluido en el informe médico y toda la información relativa a los medicamentos se envía por correo electrónico a la dirección de enfermería. En última instancia las mismas fuentes añaden que el personal de enfermería puede consultar a su médico.