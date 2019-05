Cuando ni se puede decir NO

'No es No' rezan las campañas contra los delitos sexuales.





Pero, ¿qué pasa cuando no se puede decir NO?

Porque es una de las claves de la sentencia a la llamada Manada de Bilbao. Tres jóvenes que se turnaron en un vending de madrugada para penetrar oral, analmente incluso a la vez a una chica de 18 años, desorientada, desinhibida y descontrolada por la mezcla de alcohol y medicamentos. Penetrar una muñeca inerte, como la describe la sentencia, no requiere de violencia ni intimidación. Así que no hay agresión, sino abuso. 10 años máximo. Los que les han caído. La discusión estaba en si hubo consentimiento. Y la sentencia proclama que no lo hubo porque la víctima no estaba en condición de prestarlo.

Por eso, y porque no juzga a la víctima, sino que la protege, la sentencia me parece justa. Con las leyes que tenemos. A ver si tenemos pronto el Gobierno y reforma de una vez el Código Penal.