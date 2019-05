Fali, tres años más de amarillo

En el Cádiz todos los esfuerzos están centrados en amarrar cuanto antes el play off de ascenso. Con la incógnita de saber en que categoría competirán, los amarillos también miran de reojo algunas operaciones que pueden ser interesantes y que conviene cerrarlas pronto. Es el caso de Fali, el central que llegaba a falta de cinco partidos para el final de campeonato. Fali llegaba cedido por el Nàstic sin una opción de compra específica, más allá de la propia cláusula de rescisión que figura en el contrato del futbolista de unos 250.000 euros.

Dado el buen rendimiento que está dando el jugador, titular desde que llegó y haciendo buenas actuaciones el Cádiz tiene decidido hacerse con sus servicios en propiedad y ya hay sobre la mesa un contrato de tres temporadas haciendo frente a la cláusula para el futbolista según puede adelantar Radio Cádiz.

Fali está contento en el Cádiz, no en vano cuando llegó aseguraba que "no pienso desaprovechar eata oportunidad. Es muy importante para mí".Y a tenor de los movimientos de la secretaría técnica parece que no lo ha hecho. Cervera también ha dejado claro su satisfacción por la incorporación. "Lo de Fali es un acierto más del Cádiz fichando un jugador así, extraordinario. Es un motivador en el campo, es un jugador que está todo el día hablando. Pero no hablando por hablar que los hay que hablan por hablar. Habla motivando, colocando a los compañeros, escucha e intenta ayudar". El entrenador recordaba que "siempre lo he tenido en mente, en varias ocasiones pudo venir, pero no se dio. Es un jugador polivalente y me gusta".

Si todo va como parece, Fali continuará vinculado al Cádiz tres temporadas más. El jugador ha encajado a la perfección en lo que quiere el entrenador y en el grupo y tendrá su recompensa con su continuidad de amarillo,