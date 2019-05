Con el sabor agrio de no haber logrado puesto para luchar por los playoffs se sigue haciendo un balance de la temporada realizada por el Iberostar Tenerife, cuyos jugadores comienzan a preparar las maletas para disfrutar de unas semanas de descanso antes de volver al trabajo. Es el caso del alero Javier Beirán quien ha comentado en la antena de la Cadena SER que “la temporada se puede catalogar como buena a pesar de no haber logrado jugar playoffs, puesto que hemos sido capaces de meternos en la copa del Rey y de disputar la final four de la Basketball Champions League, aunque bien es cierto que nos queda el sabor agrio de no lograr el objetivo de participar en los playoffs que se había marcado como uno de los objetivos al inicio de la temporada”, comentó el madrileño.

Uno de los objetivos que se marca para el verano el jugador del conjunto tinerfeño es el poder entrar dentro de la preselección que trabajará a las órdenes de Sergio Scariolo para preparar la cita del próximo mes de septiembre en China con motivo del mundobasket a disputar en tierras asiáticas, algo que al jugador le ilusiona pues “he participado regularmente en las ventanas y el hecho de que puedan haber ausencias de otros habituales puede darme alguna posibilidad de estar presente como mínimo en los preseleccionados”, comentó el 33 aurinegro.

Por último y con vistas a su futuro profesional, Beirán reconoció que toca ahora descansar para “dentro de unas semanas viajar a Madrid y reunirse con mi agente con el fin de conocer las opciones que existan y en base a ello tomar una decisión. Tanto el club como yo tenemos opciones de salida y yo me encuentro bien aquí, pero nunca sabes lo que puede ocurrir en este aspecto”, sentenció el jugador.