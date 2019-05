El capitán del Deportivo, Álex Bergantiños ha pedido calma al deportivismo ante el cambio de presidencia en el club. Tras los episodios de tensión en la junta del martes, Bergantiños recomendó tranquilidad a todos por el bien del equipo y respetar la elección del nuevo presidente. "Quiero mandar un mensaje de unión y dejar a un lado comparaciones, que desvían lo que importa".

Fue la comparecencia de un Bergantiños que se refirió también a la situación del equipo antes del final de Liga. Con el sueño del ascenso todavía con opciones, Bergantiños reconoce que ahora es momento de "bajar pulsaciones" y que los nervios no atenacen ante las dos finales que restan. "Nos hacía mucha falta una victoria como la del otro día. Ojalá nos baje un poco las pulsaciones para los partidos que nos quedan", analiza el de la Sagrada Familia.

"Ojalá haya un playoff y podamos entrar porque ahí va a estar todo muy igualado", afirma el pelotero coruñés, que reconoce que el Dépor vuelve a estar sin margen de error pero mucho mejor que hace una semana. "No va a haber tiempo de hacer cuentas, pero si no ganamos no tenemos ninguna posibilidad".

Por último, Álex Bergantiños pidió respeto por la presunción de inocencia de Iñigo López. Su compañero sigue detenido a expensas de su declaración e involucrado en la trama de apuestas.

"Pedimos el máximo respeto a él y a la presunción de inocencia. Cuidado de no manchar nombres hasta que se demuestre. Y ese es el riesgo", concluye.