La música se hace un hueco, como cada miércoles, en Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera, con las sugerencias que nos ha acercado esta semana en solitario David Serra.

Para poner la nota de ritmo nos propone la canción 'Killing moon', de Eco and the Bunnymen y el tema 'Spanish bombs' de The Clash y también aprovecha para contarnos algunas pinceladas y novedades sobre el proyecto Joven Dolores.