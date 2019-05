Denunciado por volar un dron en las inmediaciones del Aeropuerto

La Policía Local de Sant Josep ha denunciado a un hombre por volar un dron en la zona de Playa d’en Bossa, a unos metros del lugar donde comienza la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Ibiza.

Según han detallado fuentes de la policía, que le ha requisado el aparato, pilotaba el dron a unos 118 metros de altura. Ha sido un establecimiento hotelero cercano quien ha dado el aviso a los agentes, que le han denunciado porque la normativa prohíbe volar drones en núcleos urbanos poniendo en riesgo la integridad de las personas.

El hecho se ve agravado por la proximidad de las instalaciones aeroportuarias aunque, según han confirmado desde Aena, no han tenido constancia del incidente y no ha afectado a las operaciones, ya que el dron no ha llegado a sobrevolar la pista de rodadura.

En cualquier caso, se enfrenta a una sanción que puede alcanzar los 225.000 euros. La multa asciende hasta los 4,5 millones de euros en el caso de empresas.