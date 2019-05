Biel Company sigue al frente del PP aunque no desvela si entrará en el Parlament

Company sigue al frente del PP… al menos por el momento. Comité ejecutivo y junta regional y el presidente de la formación no deshoja la margarita. Company vive el día a día centrado en los pactos, pero no aclara qué ocurrirá cuando finalice esta tarea. Ni si dará la réplica a Armengol en el discurso de investidura, ni si seguirá como líder de la oposición o aguantará hasta el congreso de la formación de 2020. Company no hace lecturas, de momento, sobre el futuro que le espera de aquí a apenas unos días.

Casi tres horas de reunión de los pesos pesados del PP para hablar de los malos resultados electorales. En mitad del cónclave llegaban peores noticias que ponían en entredicho la alcaldía de Ibiza para el PP. Los dirigentes del partido, algunos alcaldes de nuevo en sus municipios, han tomado la palabra para hacer un diagnóstico de los resultados. Algunos más críticos con la dirección, pero con intervenciones aplaudidas y sin palabras demasiados gruesas.

Al finalizar, un Company sonriente lo dejaba claro. No ha dimitido, sigue tomando las riendas del PP… pero de momento solo centrado en cerrar pactos en Ayuntamientos.

Sobre el futuro, nada más allá de unos días. No es claro Company, que ni siquiera se atreve a confirmar que dará la réplica a Armengol en el pleno de investidura.

Para el líder popular, la botella se puede ver medio llena o vacía. El prefiere ser optimista pero no rehúye del diagnóstico de ciertos errores.

Sobre Casado, dice que le ha mostrado su apoyo y se siente respaldado.