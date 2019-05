Volckmann: "Somos un poco favoritos porque a ellos no les va a gustar este campo"

El Atlético Baleares vive un momento histórico para el club que quiere redondear el próximo domingo, con una victoria ante el Racing de Santander, en el partido de vuelta del playoff de ascenso a segunda división.

El presidente del club, Ingo Volckmann, ha comentado en Ser Deportivos Baleares, que "es un momento muy bonito para los balearicos y según su opinión: "Somos un poco favoritos porque a ellos no les va a gustar este campo y hemos tenido una buena temporada en Son Malferit".

El alemán no ha querido comprometerse en cumplir alguna promesa si su equipo consigue el ansiado ascenso, pero sí ha lamentado que los aficionados al fútbol no puedan acudir a Son Malferit por la capacidad del estadio. "El campo es el que es. Cada día me piden entradas pero tienen preferencia los socios. La policía es quien decide cuántos pueden entrar. Hemos puesto una grada supletoria para poner la máxima gente posible".

Volckmann ha dicho que el año que viene, con la remodelación del Estadi Balear ya finalizada "no tendremos estos problemas y estará preparado para jugar en segunda o segunda B".

Por último, ha sido claro con la continuidad de su entrenador Manix Mandiola. "Tiene contrato en vigor y seguirá con nosotros".