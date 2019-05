Isern: "El partido considera más oportuno que si no repito, no continúe al frente de la oposición"

Mateu Isern se marcha. El candidato del PP a la alcaldía de Palma no recogerá su acta de concejal y renuncia a liderar la oposición en el Consistorio después de que el partido considere que es mejor designar como cabeza visible de la formación a nivel municipal a una persona que también se postule como candidato para las elecciones de 2023.

“Lo que realmente es el detonante por el que hemos decidido que no acepte el acta de concejal y me retire de la vida política es el hecho de que yo no estaba en disposición para ser candidato en 2023”, ha dicho Isern, quien ha reconocido que este planteamiento se lo han hecho ver desde la dirección regional y la nacional. El exalcalde afirma que no se ve haciendo política con 68 años y que también cree que lo mejor es que otra persona asuma el liderazgo.

Isern ha dejado claro que la propuesta ha salido de la formación y que si el partido hubiera considerado que él es la persona adecuada para continuar cuatro años más, habría aceptado sin dudarlo.

El candidato ha recordado que el presidente de la formación le fue a buscar porque consideró que era el perfil con más oportunidades de recuperar la vara de mando en Palma. Por eso considera que la derrota, a pesar de que dice que se le ha escapado por los pelos, es un fracaso personal suyo.

Isern se ha despedido agradeciendo el apoyo prestado por el presidente regional y los miembros del partido en Palma.