Esporrín (PSN): "no vamos a votar jamás a Joseba Asirón como alcalde"

"Es una cuestión de educación. Si quieren hablar, hablamos, pero el Partido Socialista tiene muy claro que no va a negociar absolutamente nada con EH Bildu". Es la contestación de la candidata del PSN al ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín, a Joseba Asirón, quien ayer le pedía apoyo para que EH Bildu mantenga la alcaldía.

Es más, Esporrín piensa presentar su propia candidatura para ver si suma los apoyos suficientes que le quiten la mayoría a Enrique Maya, de Navarra Suma. Dice la socialista que "llega el momento de la consitución del ayuntamiento, presentaremos candidatura y el resto de personas decidirán lo que tienen que votar, yo no puedo saberlo con exactitud". E insiste, "lo que sí que tenemos claro es que nosotros no vamos a votar jamás a Joseba Asirón como alcalde". Los socialistas podrían gobernar en el ayuntamiento con el apoyo de EH Bildu y Geroa Bai, sumando un asiento más, entre las tres formaciones, que Navarra Suma.

Sobre la efusiva celebración de los resultados electorales el pasado domingo, donde Esporrín dijo "agur Asirón", ha reconocido que "quizá no fui muy acertada en mi expresión pero estábamos eufóricos porque recibimos 7.300 votos más. Yo no tenía ninguna intención de molestar a nadie, pero más allá esta cuestión es irrelevante y no tiene ninguna importancia".