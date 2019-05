John Banville y Miren Agur Meabe, premiados en la Feria del Libro de Bilbao

La 49ª Feria del Libro de Bilbao ha abierto sus puertas este jueves hasta el 9 de junio con la entrega del premio Atea-Laboral Kutxa Saria a la escritora vasca Miren Agur Meabe y el irlandés John Banville.

Banville fue premio Princesa de Asturias 2014. El autor irlandés, también conocido por el pseudónimo Benjamin Black, con el que firma sus novelas de género negro, presenta este jueves por la tarde su nuevo libro 'Los lobos de Praga', una intriga histórica ambientada en el siglo XVI, con un detective mediocre, ingenuo y despistado como protagonista.

Tras desear que ambos "sigan existiendo en el futuro", Banville ha animado a los lectores a que, además de darse una vuelta por los 55 puestos que componen la Feria de Libro de Bilbao y mirar los libros, "también los compren". También ha afirmado que los libros y la lectura "son un gran logro de nuestra especie".

Por su parte, Miren Agur Meabe (Lekeitio, 1972) ha sido galardonada tres veces con el Premio Euskadi Itsaslabarreko etxea (Aizkorri, 2001), Urtebete itsasargian (Elkar, 2006) y Errepidea (Erein, 2010) y Premio de la Crítica en 2001 y 2011. Así mismo, la filóloga Miriam Urkia ha recibido la Pluma de Oro por su trayectoria.

En su intervención, Agur Meabe ha revelado que vive los libros "como si fueran una flecha de doble punta, una de las cuales se clava en el mundo exterior, el mundo de los otros, y la otra, según leo, se va clavando en mi propio mundo interior". "Si no leyéramos, no entenderíamos, no disfrutaríamos y no recordaríamos ciertas cosas", ha señalado.

En la presentación de la Feria han estado el alcalde de la Villa, Juan Mari Aburto; el presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia, encargado de la muestra sobre Derecho Civil que ocupa el espacio expositivo; la concejala de Cultura en funciones, Nekane Alonso; el presidente de la Asociación de Libreros, Kepa Torrealdai; el coordinador de las Ferias del Libro de Euskadi, Asier Muniategi, y el director de Relaciones Externas de Laboral Kutxa, José Ramón Taranco.

La Feria estará presente en el Paseo del Arenal y en Bidebarrieta Kulturgunea desde el 30 de mayo al 9 de junio y contará con un total de 55 expositores, presentaciones de autores, conferencias, firmas, talleres y premios literarios.

Además, también se podrá encontrar la exposición de libros jurídicos 'Derecho civil vasco', realizado por el Colegio de Abogados deBizkaia y la Academia Vasca de Derecho. Como novedad para la cita de este año, la biblioteca de Bidebarrieta acogerá el ciclo 'Women in Black', dedicado a escritoras que cultivan la novela negra y policiaca.