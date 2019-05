Jesús León: "Pagaré 4,5 millones el 31 de julio y lideraré el proyecto del año que viene para ascender"

El presidente del Córdoba, Jesús León, hizo su primera aparición pública tras culminarse el descenso a Segunda B hace varias semanas. León, acuciado por las críticas de la afición y el hermetismo instalado en el club tras tres meses de impago a jugadores y empleados (algo ya solucionado); decidió dar explicaciones y asumir su responsabilidad. “Pido disculpas a la afición en nombre del club y en el mío propio. La temporada no ha sido de recibo, aunque yo esperaba que el equipo se recompondría, a pesar de todas las limitaciones conocidas. Me disculpo no sólo por el descenso, sino la forma en la que se ha producido. Lo que ha ocurrido en los últimos meses no puede repetirse, este equipo siempre tiene que competir, más allá de los resultados. Deportivamente el año ha sido un fracaso. El principal responsable soy yo, pero no el único culpable. Siempre ha habido intención de hacer las cosas bien, pero el año ha sido muy complicado. El problema, deportivo, no ha sido sólo de entrenadores, los propios jugadores han dicho que no han estado a la altura de la competición”, aseguró León, quien quiso disipar de un plumazo los rumores sobre si continuidad al frente del proyecto cordobedista en Segunda B. “El 31 de Julio voy a pagar los 4,5 millones de euros que restan. Lo digo con rotundidad. Nuestra intención, dentro del club, tras la fase terminal que nos encontramos el verano pasado. Hemos descendido pero tenemos que sentarnos y hacer unos cimientos fuertes. Me he dejado la vida por esto y voy a liderar el nuevo proyecto de ascenso a Segunda el año que viene”, afirmó León, quien desmintió que le haya llegado ninguna oferta por la compra de la entidad.

Sobre el que fuera su socio el año pasado, Luis Oliver, aseguró que se trata de “otro de los responsables del año pasado. De haber continuado Luis Oliver en el club habríamos desaparecido y yo estaría arruinado”.

El propio León se encuentra inmerso en varios frentes judiciales, con el anterior propietario Carlos González y con el que fuera consejero del club el año pasado, Joaquín Zulategui. “No he recibido requerimientos, al menos de momento. Trabajo para sacar adelante todos los temas judiciales. Hay que ser cauto y el tiempo hablará, pero yo tengo la conciencia tranquila. El club debe abstraerse de ello, aporta poco y el tiempo dará y quitará razones. Hay gente con intereses, por todos conocidos”, dijo el presidente del Córdoba, quien explicó el motivo de los impagos recientes a jugadores y empleados. “Una cosa es la situación contable y otra la caja. Los ingresos dependen de la forma pactada. Aceptamos unas condiciones en el traspaso de Aguado y Guardiola con pagarés, dinero que se apunta en la situación contable pero no entran en ese momento en la caja”, concluyó.

El propio León ha reconocido que la deuda que tiene el club en la actualidad asciende a 3,5 millones, mientras que el 30 de junio se cerrará la temporada con un superávit previsto de casi 140.000 euros. Asimismo, León dejó claro que el año que viene tendrán un presupuesto en torno a los 4 millones de euros en Segunda B.