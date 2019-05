Cuando se abren las urnas, o como ahora se cierra un larguísimo proceso electoral, es un lugar común que observemos que todos los que han participado se declaran ganadores. Estamos en tiempos donde mandan más los envases que sus contenidos, hasta el punto que el uso técnicamente adecuado de los medios de comunicación consigue que quien haya recibido un verdadero varapalo electoral en vez de transmitirnos su pesar o en el mejor de los casos una honesta cara de sorpresa, se presente ante nosotros con gesticulación heroica. Este efectismo estudiado es el único que explica que un partido como el PP que ha perdido por 12 puntos en las Elecciones Europeas ande dando lecciones de estrategia.

Bajando de ramas tan altas en Jerez el gobierno municipal y su partido han saldado estas elecciones con algo más que dignidad, pasan del 24 al 32 por ciento. Es cierto, también, que la derecha, el tripartito que no pudo ser, mantiene niveles de apoyo similares a los de 2015, como tampoco se puede escapar que aunque el PP celebre su no extinción ha sufrido un duro reproche ciudadano bajando del 34 al 28 por ciento. Deberían tomar nota, la gente andamos un poco hartos de tanto emponzoñamiento. Mención aparte merece, fruto de mal gusto para el que os habla, el descalabro de los grupos de izquierdas. Han pasado de dar lecciones sobre nuestras cabezas a toparse con el suelo que el resto de los mortales pisamos. Ocho mil votos menos, en conjunto, no deberían servir para la simple autocrítica, no basta con blanquearse la conciencia buscando la absolución de los pecados. Es sencillo, con aparatarse del camino permitirían la regeneración de estas necesarias alternativas sociales.