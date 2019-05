El INE vuelve a señalar a Linares como el municipio con más paro

Linares repite como el municipio con la mayor tasa de paro de España según la estadística de Indicadores Urbanos 2019. Con una tasa del 32,8 %, como en años anteriores, vuelve a situarse por delante de otras ciudades de más de 20.000 habitantes como las gaditanas La Línea de la Concepción (29,9 %), Sanlúcar de Barrameda (29 %) o Jerez de la Frontera (28,7 %). Córdoba (28,5 %) ocupa la quinta posición del ranking construído a partir de tasas estimadas de paro y actividad para las 126 principales ciudades de España. Para ello utiliza valores medios del año, a partir de un modelo que combina los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y del paro registrado del pasado 2018. En el lado opuesto a Linares la menor tasa de paro, un 6,2 %, se registró en San Cugat del Vallès (Barcelona).

El la estadística de Indicadores Urbanos consiste en una selección y adaptación del contenido del proyecto europeo Urban Audit, actualmente denominado “data collection for subnational statistics (mainly cities)”. Recoge información sobre las condiciones de vida en las principales ciudades de la Unión Europea y los países candidatos. En su marco, los indicadores municipales de paro y actividad, es una de las variables tenidas en cuenta, además de la renta media anual per cápita, la renta media anual para áreas urbanas funcionales, la esperanza media de vida al nacimiento o el número medio de hijos por mujer.