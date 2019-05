Malestar en MÉS porque el PSIB "no mueve ficha" para alcanzar un pacto

Semana decisiva después de las elecciones autonómicas para que los partidos del Pacte se sienten a negociar. El PSIB de momento guarda silencio y MÉS reúne en los próximos días a sus socios para decidir si entran a formar parte del Govern. Unidas Podemos, recordemos, que su intención es la de formar parte del Ejecutivo balear.

Fuentes socialistas como ecosoberanistas hablan de una primera toma de contacto durante este jueves con la líder del PSIB, Francina Armengol, y el número uno al Parlament de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, después de que se haya ausentado fuera de la Isla durante los dos últimos días.

MÉS per Mallorca no esconde su malestar y su decepción porque consideran que el PSIB no ha movido todavía ficha para tratar de alcanzar un pacto. Fuentes del partido sostienen que hay un sector que apuesta por dar apoyo externo al Govern pero que también hay opciones de entrar a formar parte aunque con precauciones.

En todo caso, según Miquel Gallardo ellos darán apoyo para que se pueda formar un Gobierno progresista en las Islas.

La formación ecosoberanista de Mallorca reúne a su asamblea este viernes a las siete en Inca para analizar los resultados electorales. Allí, según Miquel Gallardo se tendrá que hablar también de pactos. Critican que los socialistas se haya posicionado más al centro y se sienten molestos por un posible acuerdo nacional entre el PSOE y Ciudadanos.

MÉS deja claro que tiene una serie de líneas rojas como el cambio climático, políticas lingüísticas o financiación, y no quieren que se retroceda en las políticas implantadas durante los últimos cuatro años. Además, según fuentes del partido temen que el PSIB acabe impulsando un pacto hotelero y que acabe por suprimir o reducir la 'ecotasa' en temporada baja. Mientras, según fuentes socialistas no se va a tocar el impuesto de turismo sostenible.

MÉS per Menorca mantiene abiertos todos los escenarios posibles para un pacto con las fuerzas de la izquierda. Sin embargo, fuentes del partido admiten que lo más probable es que acaben dando apoyo externo al Govern.

El líder de la formación ecosoberanista, Nel Martí, asegura la asamblea del sábado tendrá que decidir si entran a formar parte del Govern o se limitan a dar apoyo.

Martí recuerda que al principio de la pasada legislatura formaban parte del Govern y su voto no era decisivo. Sin embargo, después de la salida de los diputados de Podem al Grupo Mixto MÉS per Menorca dejó de estar dentro del Ejecutivo y su voto acabó siendo decisivo para poder aprobar muchas leyes.

Dice que ahora es momento de sentarse a dialogar y confían en poder tener ya un acuerdo cerrado durante la próxima semana.

Por cierto, lo más probable es que MÉS per Menorca con dos diputados acabe formando el Grupo Mixto en el Parlament con Gent per Formentera y poder tener así más voz en la Cámara balear.