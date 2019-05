Hila reclama para el PSIB tres áreas más "de peso" en Palma

El secretario general de los socialistas de Palma y futuro alcalde, José Hila, ha asegurado este jueves que su partido aspira alcanzar pronto un acuerdo de gobierno en el que prevé asumir "tres áreas más de peso en el día a día de la ciudad", con el fin de acelerar el cambio de modelo emprendido desde 2015.



Hila ha explicado que, en la negociación que emprenderán la semana que viene y que espera que sea "rápida", al tener tres concejales más, buscarán un acuerdo de gobernabilidad en el que el PSOE asuma tres áreas más, dado que Podemos y MÉS per Palma tienen ahora 4 concejales menos.



"Buscaremos un acuerdo donde todos nos sintamos cómodos, de colaboración, que es la mejor forma de gobernar con la izquierda, y donde cada uno tenga representación en función de lo que han dado las urnas", ha resumido en declaraciones a los medios antes de la reunión de la ejecutiva de la Agrupación Socialista de Palma para analizar los resultados electorales.



Ha recalcado que "lo primero es primar el acuerdo en cuento al proyecto y las ideas y después las áreas", pero las nuevas concejalías socialistas serán "de peso en el día a día de la ciudad" porque "al tener la alcaldía es bueno que sean de responsabilidad directa del partido que tiene el alcalde".



"Yo quiero mejorar la ciudad y lo bueno de esta vez es que venimos con experiencia todos, y lo que hay que hacer es acelerar el cambio", ha dicho el secretario general de los socialistas palmesanos.



Se marca tres prioridades: vivienda, movilidad y sostenibilidad, con un papel destacado para la lucha contra el cambio climático. Las tres áreas "tienen que salir reforzadas tanto en el acuerdo como en el gobierno".



Sobre los resultados, Hila ha destacado que hacía 32 años que el PSOE no era primera fuerza, lo que supone "un plus de responsabilidad" de cara al nuevo gobierno que espera que tome posesión el día 15. La segunda legislatura con los socialistas en el gobierno palmesano es una situación "que no ocurría desde Ramón Aguiló y que había muchas ganas de que pasara", ha recordado.



Hila atribuye los buenos resultados a la suma de la buena situación del partido con el liderazgo de Pedro Sánchez y también a un componente local: "una muy buena coordinación de 4 años del partido a todos los niveles" marcada por "una imagen de unidad que ha gustado a la ciudadanía" y también a "un trabajo de 4 años a pie de calle" y con "humildad y honradez".



Se ha comprometido a devolver el apoyo de los votantes "con esfuerzo, trabajo y compromiso y gobernando a pie de calle". "La suerte es que encontramos un gobierno en marcha", ha asegurado y ha insistido en su voluntad de que la ciudadanía pueda "ver un modelo de izquierdas de ciudad" consolidado en 8 años



Sobre la renuncia del candidato del PP, Mateo Isern, a ser concejal en la oposición, Hila considera que es "fruto de una dinámica del PP de agonía que lleva a que su candidato a los 3 días se vaya".



"Eso no es bueno para ningún partido; no me gustaría estar en el lugar de los militantes del PP, pero yo creo que recompondrá porque es un partido muy grande, pero la verdad es que está en la situación de mayor debilidad de decenios en el PP de Palma", ha asegurado.

