MÉS per Palma marca sus "líneas verdes" para entrar en el pacto de Cort

El número 1 de Més per Palma y alcalde en funciones de la ciudad, Antoni Noguera, ha propuesto este jueves a sus compañeros de partido las "líneas verdes" que seguirá la formación para pactar con el PSOE y formar parte del gobierno del Ayuntamiento de Palma.

Las condiciones que MÉS per Palma pondrá al PSOE pasan por la limitación del precio del alquiler en Palma, la prohibición del alquiler vacacional en Son Espanyolet y El Molinar en viviendas unifamiliares entre medianeras y la puesta en marcha de un tranbús en los próximos cuatro años. También propone que la ciudad tenga carril para bicicletas en todas las calles que sea posible y que el departamento de Función Pública se recentralice con el de Policía Local.

MÉS per Palma también propondrá la creación de un pacto entre Cort, Govern y la Autoridad Portuaria de Baleares para limitar la entrada diaria del número de cruceros en la bahía.

Noguera se ha reunido en asamblea con los militantes de MÉS per Palma y la plataforma Estimam Palma para analizar los resultados de las pasadas elecciones y establecer la estrategia a seguir a partir de ahora. Reconoce que no son unos buenos resultados, y a pesar de que es partidario de que MÉS forme parte de un posible pacto de gobierno en Cort, subraya que no lo hará "gratuitamente".