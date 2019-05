Quince 'policías locales' de Santander patrullan con armas sin tener permiso para utilizarlas

Quince agentes de la Policía Local de Santander están patrullando desde el mes de enero con armas sin tener permiso para hacerlo. Se trata de policías que se encuentran en un período de formación y que, hasta que no sean oficialmente funcionarios, no pueden utilizarlas.

Según informan fuentes del cuerpo a la Cadena SER, el Ayuntamiento les retirará mañana esas armas a petición de la Delegación del Gobierno, que exige, a través de una notificación al equipo de gobierno, que los efectivos policiales en formación ni siquiera pueden hacer las funciones que haría cualquier policía local, como por ejemplo algo tan habitual como interponer sanciones.

El desencadentante tiene lugar hace varios meses, en las prácticas de tiro reglamentarias que llevan a cabo los agentes de policía local. Allí, la Guardia Civil se cerciora de que estos quince trabajadores no pueden utilizar las pistolas por carecer del permiso necesario. Inmediatamente, el coronel de la Benemérita en Cantabria informa a sus superiores de Madrid, un informe que también traslada Héctor Moreno, jefe de Policía Nacional en Cantabria.

A pesar de los contínuos requerimientos al Consistorio, la concejalía de Seguridad Ciudadana hace caso omiso, según las mismas fuentes. Es entonces cuando al Ayuntamiento llega una resolución oficial de la Delegación del Gobierno, que amparándose en un informe de la Abogacía del Estado, exige con urgencia que se le retire las armas a los policías que no pueden trabajar con ellas.

En ese informe de la Abogacía se recoge que "estos funcionarios en prácticas no son policías y, por lo tanto, no pueden portar armas". Por este motivo, la jefatura va a proceder a convocar mañana a estos quince empleados en formación para recogerles el arma y recolocarles en otros puestos que no sean de calle. Lo más seguro es que su nuevo destino esté en puestos administrativos o de vigilancia de edificios institucionales. Será un traslado temporal hasta que obtendan la condición oficial de funcionarios en prácticas.

Policías que han estado desde el mes de enero patrullando las calles sin permiso de armas y, es más, interponiendo sanciones de todo tipo que ahora, según ha podido saber la SER, tendrán que anularse de oficio, porque han sido redactadas por personal que no estaba autorizado para ello.