La Asociación de Viviendas Turísticas (Avaec) considera injusta y desproporcionada la regulación planteada en Valencia

En Hoy por Hoy Locos por Valencia recibimos a Rafa Encarnación, secretario y asesor jurídico de Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de Valencia (AVAEC), para conocer en qué basan su rechazo a la regulación planteada en nuestra ciudad y también las propuestas que recientemente hicieron llegar a los distintos grupos políticos del Ayuntamiento de Valencia.

Avaec es una entidad fundada hace tres años, que representa, tanto a particulares que han decidido alquilar inmuebles de su propiedad como fuente esencial o complementaria de ingresos, como a gestores profesionales de viviendas de usos turísticos, que están contribuyendo a activar la economía local y a satisfacer una necesidad que es ya una tendencia imparable en todo el mundo.

Según Encarnación, la regulación planteada en los últimos meses por las diversas administraciones, y en particular por el Ayuntamiento de Valencia, resulta injusta y desproporcionada para quienes alquilan viviendas para estancias cortas, además de no responder a un diagnóstico previo de la situación que la justifique, por no basarse en datos reales ni rigurosos. En este sentido, dicha asociación aporta datos que desmontan uno a uno los argumentos que se imputan a este tipo de viviendas como el descenso de la población residencial por la presión del turismo, conflictos de convivencia con el resto de vecinos, la suciedad y contaminación acústica o el cierre de comercios de los barrios.

Imagen de un apartamento turístico / Getty Images

Además, destaca que la mayoría de las personas que alquilan de este modo sus viviendas, tomaron su decisión en un escenario de crisis, que les impulsó a buscar otras fuentes alternativas de ingresos, cumpliendo la regulación vigente en ese momento.

Por todo ello, pretenden dialogar de forma constructiva con las distintas administraciones, proponiendo que se les incluya en el Consell Municipal de Turisme y en el Observatorio de Turismo y Ocio, que el Ayuntamiento realice un estudio serio y riguroso que cuantifique el número de viviendas turísticas en la ciudad y que se modifique el régimen de usos y actividades contenidos en los Planes Especiales de Ciutat Vella y Cabanyal.