Ribó relativiza el malestar de Gómez: "una tormenta en un vaso de agua"

El alcalde en funciones, Joan Ribó, ha empezado la ronda de contactos con los candidatos y candidatas de todos los partidos que han obtenido representación en el Ayuntamiento de Valencia antes de que se constituya la corporación el próximo 15 de junio. Este jueves, era el turno de PP y PSPV, y el viernes será el de Ciudadanos y Vox.

La socialista Sandra Gómez, su futura socia de Gobierno, no se ha presentado a la cita, como había anunciado, porque mantiene que como tal, Ribó debería haberse reunido primero con ella que con la popular, Maria José Català, el segundo partido más votado después de Compromís. Pero el primer edil ha sido claro: cree que Gómez entendió mal su invitación. Este encuentro es solamente de carácter institucional y no para negociar nada. Son los dos partidos los que tienen que empezar a preparar un programa, dice, y no el alcalde. En cualquier caso, ha matizado Ribó, esto solo es "una troná en un got d'aigua".

Los socialistas, en un comunicado, han lamentado que la primera foto de Ribó tras las elecciones haya sido con el PP tras anular la reunión con el PSPV. Una "decepción" para los votantes progresistas. Ponen como ejemplo, las negociaciones para configurar el nuevo Gobierno en la Generalitat, que se produjeron "sin atender a la derecha antes pese haber obtenido mejor resultado" y en la sede de Compromís.

Aun así, la sangre no llega al río, y tanto los socialistas como Ribó aseguran que siguen sentados en la mesa y van a trabajar para alcanzar un acuerdo. El PSPV emplaza a la coalición a un primer encuentro a principios de la semana que viene entre los dos candidatos para comenzar a decidir el programa de Gobierno para los próximos cuatro años. Compromís todavía está estableciendo quiénes van a componer su comisión negociadora pero se pondrán en contacto con sus presentes y futuros socios en unos días.

Gómez no es la única que ha declinado reunirse con Ribó. El candidato de Ciudadanos, Fernando Giner, tampoco asistirá este viernes a la reunión con el actual responsable del ejecutivo municipal. Los gestos y las fotos están fuera de lugar, según Giner, que acusa al primer edil de no querer dialogar con su formación en sobre problemas reales que afectan a al ciudadanía durante todo el mandato, como los falsos autónomos de Mercavalencia o la peligrosidad del carril bici en la calle Colón.

Quién sí ha acudido a la llamada de Joan Ribó, como decimos, ha sido la candidata popular, Maria José Català, que ha trasladado al primer edil en funciones que el grupo que lidera no apoyará su reelección. Eso sí, hay aspectos en los que se pueden encontrar posturas comunes, por ejemplo, en las reclamaciones al Gobierno estatal en relación a la condonación de la deuda de La Marina o el Parque Central. Català ha agradecido al alcalde su disposición y sigue abierta a ser la alternativa a Ribó con el apoyo de PSPV y Ciudadanos, porque el nuevo Gobierno de la Nau, destaca, "no empieza nada bien".

Reuniones que se van a ir sucediendo porque de aquí al 15 de junio, cuando se constituya la nueva corporación municipal, se tendrán que configurar el régimen el que cada concejal va a trabajar, con dedicación exclusiva o parcial, o el espacio que can a ocupar los distintos grupos, tanto en el hemiciclo como en el edificio consistorial.