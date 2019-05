Protestan contra el desahucio de una familia en La Tenderina

Protestan en Oviedo contra el desahucio de una familia de La Tenderina por impago de alquiler. Miembros de la Plataforma Antidesahucios de Oviedo critican que ni la Consejería de Servicios Sociales ni el Ayuntamiento ofrecen una alternativa habitacional a una familia con tres hijos, dos de ellos menores, que tienen 750 euros del salario social como único ingreso.

La familia de Belén Jiménez Vargas se ve en la calle el martes, día para el que el juzgado ha señalado el desahucio tras la demanda de la propiedad por el impago de varios meses de alquiler. La mujer asegura que los servicios sociales no le dan otra alternativa que acudir al mercado libre pero lleva dos meses buscando y, en su situación, nadie quiere alquilarles un piso. Sin otro apoyo que la Plataforma Antidesahucios de Oviedo, Belén explicó que el martes se ve "en la calle con mis hijos, porque en casa de mis padres son cuatro y yo voy con cinco y no cabemos ni de pie". La mujer cuenta la angustiosa búsqueda que viene realizando en los últimos meses de una vivinda que nadie quiere alquilarle porque, según explica, "de mano, por teléfono, ya me preguntan si trabajo, solo puedo presentar el salario social y no me alquilan con eso porque si dejo de pagar, es inembargable".

Desde la Plataforma Antidesahucios de Oviedo, Manuel Carreño, demanda una vivienda de emergencia para esta familia y asegura que ni el Ayuntamiento ni el Principado les ofrecen solución alguna. Un grupo de miembros de la Plataforma se concentró esta mañana acompañando a Belén ante la Consejería y Servicios y derechos Sociales.

El Juzgado nº de Oviedo, que ha señalado el desahucio, informa en un comunicado a través del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de que ya "fue suspendido un alzamiento anterior" para valorar la posible situación de vulnerabilidad de la familia afectada. La nota precisa que existen "informes negativos respecto a la procedencia de concederles una vivienda de urgencia" por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento y del principado.