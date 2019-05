El musical más famoso y premiado de la historia llega a Bilbao

Talía del Val (María) y Javier Ariano (Tony), los protagonistas del musical West Side Story han estado en Hoy por Hoy Bilbao para contarnos los entresijos de este espectacular musical que vamos a poder ver en breve. ¿Quieres escuchar lo que nos han contado?

Un año más, el Teatro Arriaga será uno de los grandes protagonistas de la Aste Nagusia bilbaína. Este año, el Arriaga apuesta a caballo ganador, trayendo a Bilbao el mayor musical de todos los tiempos, el gran clásico de Broadway, la obra maestra de Leonard Bernstein: WEST SIDE STORY. Este gran espectáculo, producido por SOM Produce y estrenado el año pasado en Madrid coincidiendo con el centenario del nacimiento de Leonard Bernstein, pondrá patas arriba el patio de butacas del Arriaga desde el miércoles 14 de agosto hasta el domingo 8 de septiembre. Por lo tanto, el musical permanecerá en cartelera casi un mes, en el que se han programado 30 funciones. Además, este montaje dirigido por Federico Barrios cuenta con el valor añadido de que ofrece por primera vez en España la versión original íntegra con la que este musical mítico debutó en el Winter Garden Theatre (Broadway, 1957).

Desde la primera nota hasta el último suspiro, West Side Storyes uno de los musicales más importantes y representativos del teatro universal. La partitura a cargo de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim es unánimemente reconocida como una de las mejores en la historia de los musicales. El texto de Arthur Laurens continúa siendo tan conmovedor y actual como el primer día y las coreografías originales de Jerome Robbins ocupan un lugar de honor en la leyenda del baile contemporáneo. De su mano, la más grande historia de amor toma las calles de Nueva York para convertirse en uno de los hitos del teatro musical de todos los tiempos.

En West Side Story, Arthur Laurens transporta el Romeo y Julieta de Shakespeare a la ciudad de Nueva York, en donde dos jóvenes enamorados se ven atrapados por el enfrentamiento entre dos bandas callejeras: los “americanos” Jets y los puertorriqueños Sharks. Su lucha por sobrevivir en un ambiente de odio, violencia y prejuicios da forma a una de las historias más emocionantes, bellas y relevantes del teatro musical.

El mayor musical de todos los tiempos

En todas las categorías, formatos y formas de expresión artística, West Side Story representa la excelencia artística y comercial que le consagra como “el mayor musical de todos los tiempos”. Representado ininterrumpidamente en todo el mundo desde su estreno en 1957, West Side Story ha sido galardonado con todos los premios existentes en el ámbito del teatro musical, a lo largo de sus muchas reposiciones y reestrenos.

La versión cinematográfica, ganadora en 10 categorías de los premios Oscar, ostenta el récord como la película más galardonada por la Academia en la historia del cine musical y la cuarta en todas las categorías, habiendo sido elegida por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para su conservación por el Archivo Nacional de Cine, por su relevancia cultural, histórica y estética.

Su banda sonora es la grabación que más semanas ha permanecido en el número 1 de la lista de álbumes más vendidos a lo largo de la historia (Billboard, 54 semanas, seguido de Michael Jackson, con Thriller, 37 semanas), con canciones míticas como “María”, “América” o “Tonight”, entre otras.

Centenario de Leonard Bernstein

Nacido en 1918 en Lawrence, Massachusetts y fallecido en Nueva York en 1990, Leonard Bernstein se erige como uno de los grandes iconos de la música del siglo XX. Fue el primer director de orquesta ‘superestrella’ de los Estados Unidos. Además de su trabajo, que le llevó a las principales orquestas del mundo y le permitió colaborar con los solistas más famosos, también compuso para conciertos, ballets, el teatro y el cine. Se especializó en jazz y música contemporánea, con composiciones instrumentales tan exitosas como sus piezas vocales. Sus trabajos más conocidos son Fancy Free (1944), On the Town (1944), Peter Pan (1950), Trouble in Tahiti (1952), Wonderful Town (1952), Candide (1956), West Side Story (1957), Chichester Psalms (1965), 1600 Pennsylvania Avenue (1976) y A Quiet Place (1983).

Para celebrar la efeméride, el 22 de septiembre de 2017 se inauguró en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas (Washington DC) el espacio Leonard Bernstein At 100, para impulsar y coordinar los actos de celebración mundial del centenario que se prolongarán hasta el 25 de agosto de este mismo año 2019. Al concluir estos dos años de celebración, se habrán realizado más de 2.000 eventos en seis continentes para conmemorar su obra como compositor, director, educador y activista/ filántropo y para presentar su trabajo a las nuevas generaciones. En el nuevo milenio, su legado resuena más que nunca y en este contexto de homenaje mundial se enmarca el estreno de esta gran producción de West Side Story que recala este verano en el Teatro Arriaga. Como dice el director escénico de este montaje, Federico Barrios, “West Side Story no es un cuento de príncipes y princesas ni de sueños imposibles, es una historia mundial y eterna que nos muestra la necesidad de primar lo humano sobre el género, las fronteras y las razas. Un relato siempre vigente que habla de inmigración, de miedos, de aceptación, de esperanzas, de redención y, sobre todo, habla de amor”. En efecto, West Side Story es eterno, siempre vigente y actual.

Sinopsis

Nueva York, verano de 1957. Oeste de Manhattan. Dos bandas callejeras, los Jets (jóvenes nacidos en Estados Unidos, hijos y nietos de emigrantes europeos) y los Sharks (los primeros inmigrantes puertorriqueños llegados a la gran manzana) se disputan el territorio. Su rivalidad dinamita la convivencia en el barrio. Cuando el líder de los Sharks, Bernardo, hiere a un miembro de los Jets, la ofensa exige venganza. Preparando la respuesta, Riff, el jefe de los Jets, acude a Tony, su mejor amigo y fundador retirado de la banda, para que les lidere en la pelea. Tony accede a su petición, sumándose al choque que dirimirá la supremacía en el barrio. Entonces descubrimos a María, la hermana de Bernardo recién llegada de Puerto Rico, quien sueña con culminar su primera noche en Nueva York asistiendo al baile en el gimnasio del Instituto. Allí conocerá a Tony y cambiará su destino.