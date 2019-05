Son Moix se viste de gala para recibir al Barça

El Palma Futsal recibe este viernes (21:15 horas) al Barça Lassa con la obligación de ganar para forzar el tercer partido de las semifinales tras caer en la ida en los penaltis. Solo quedan las 50 entradas que se venderán en las taquillas este viernes y el coliseo balear se llenará con casi 4.000 personas. Mati Rosa se ha recuperado para la gran cita.

Un partido decisivo que reúne todos los argumentos de una gran cita pese a ser una semifinal por un título pero para el equipo mallorquín es su final particular tras perder el primer partido de la eliminatoria frente al Barça Lassa en los penaltis. No hay margen de error y el Palau Municipal d’Esports de Son Moix tiene la última palabra. De él depende que el Palma Futsal tenga opciones de alcanzar la final real y forzar el tercer partido de la semifinal, que no se acabe el fútbol sala este año.

Se han agotado todas las entradas en la venta anticipada y solo queda el cupo de 50 localidades reservadas para sacar en las taquillas este mismo viernes antes del partido. Nadie se quiere perder el partido del año y ayudar al equipo a obrar una remontada con la que sueña el Palma Futsal.

El partido reúne todos los ingredientes de un espectáculo extraordinario. El Palma Futsal se ha convertido este año en el matagigantes de la Liga y ha sido capaz de derrotar a Barça Lassa y a Movistar Inter en un total de cinco partidos esta temporada.

El nivel competitivo de los baleares alcanza su máximo nivel en este tipo de partidos y ha conseguido que se vea como algo lógico que tutee a los mejores equipos del mundo pero el pasado no cuenta. El Palma Futsal igualó la intensidad de su rival en el primer partido pero acabó perdiendo en los penaltis y ahora tiene la obligación de ganar para no quedar eliminado. El equipo ha preparado meticulosamente el partido para dar su mejor versión y llevarlo a su terreno. No será un partido nada sencillo dada la entidad del rival y la calidad de sus jugadores pero los palmesanos confían en sus opciones arropados por su público.

Mati Rosa se ha recuperado a tiempo del problema muscular que sufrió en Barcelona en la clavícula y estará en plenas condiciones. También está a punto Diego Quintela y solo Lolo llega justo para el encuentro pero está en la lista de convocados. Sobre el partido, Antonio Vadillo, entrenador de los baleares, afirma que “sabemos que va a ser un partido bastante difícil y en el que vamos a tener que estar muy concentrados pero tenemos mucha ilusión y ganas de que llegue ya el viernes para competir este partido. Somos conscientes de que si volvemos a rendir a nuestro mejor nivel, le vamos a poner las cosas muy difíciles al Barça y vamos a tener nuestras posibilidades para igualar la eliminatoria”.

El equipo perdió en los penaltis en Barcelona pero salió reforzado a nivel competitivo porque volvió a jugar al mismo nivel que su rival y tuvo opciones de ganar hasta el último segundo. De hecho, es la mejor temporada del equipo balear frente a los grandes y quieren aprovechar el ambiente que habrá en su pabellón para igualar la semifinal. “Últimamente se nos suele dar bien (el Barça en casa) pero normalmente están siendo partidos igualados que estamos logrando sacar adelante. Más allá de la derrota del otro día salimos reforzados en nuestra intención del juego y en nuestras posibilidades” reconoce el técnico.

Son Moix, un fortín

El conjunto balear multiplica su rendimiento cuando juega ante su afición y es el equipo que tiene el mayor porcentaje de victorias en casa en toda la temporada con doce triunfos en los dieciséis partidos que ha jugado como local hasta la fecha. Los mallorquines solo han perdido tres encuentros en la isla en toda la temporada. De hecho, encadena cuatro meses sin perder un partido en casa desde que perdió ante Osasuna Magna por 2-3 en el único partido que ha perdido en la isla desde que comenzó este año. Los dos otros dos encuentros que perdió se remontan al mes de diciembre frente a ElPozo Murcia FS y a Fútbol Emotion Zaragoza. La solidez en casa es uno de los argumentos a los que se agarra el equipo para igualar la eliminatoria.

Mosaico de 4.000 cartulinas verdes y blancas

Una de las grandes imágenes del partido será la salida de los jugadores a la pista, momento en el que los aficionados alzarán las cuatro mil cartulinas que formarán el gran mosaico verdiblanco con el que la grada recibirá al equipo. El mosaico cubrirá todo el aforo del pabellón. Es una nueva iniciativa social del club, en colaboración con Gráficas Planisi. Será la segunda vez que el Palau Municipal d’Esports de Son Moix se vista con los colores del Palma Futsal en un gran mosaico.