Primera toma de contacto entre Armengol y Ensenyat tras las elecciones

Primera toma de contacto entre Armengol y Ensenyat después las elecciones autonómicas del pasado domingo. Cuatro días después de los comicios han podido dialogar durante este jueves por la tarde para poder comenzar ya las negociaciones a partir de la semana.

La portavoz del Govern en funciones, Pilar Costa, no aclara si este primer encuentro ha sido telefónico o si ha sido una reunión entre ambos representantes políticos de PSIB y MÉS. Tampoco aclaran si se ha avanzando en algún aspecto sobre un futuro pacto progresista.

Se trata del primer cara a cara entre la líder socialista, Francina Armengol, y el número uno de MÉS per Mallorca al Parlament, Miquel Ensenyat. Hay que tener en cuenta que la formación ecosoberanista había mostrado su malestar públicamente porque los socialistas no se habían reunido todavía con ellos. No obstante, Ensenyat, en los últimos dos días, se encontraba fuera de la Isla, por lo que era imposible que se vieran.

Lo cierto es que este viernes a partir de las siete de la tarde se reúne la asamblea de MÉS per Mallorca para analizar los resultados. No está sobre la mesa decidir sobre pactos, entrar a formar parte del Govern o dar su apoyo de forma externa, pero muy probablemente se hablará sobre estas cuestiones. Hay que recordar que un sector de la formación ecosoberanista es partidario solo de dar apoyo externo.

Por otro lado, MÉS per Menorca, celebran el sábado su asamblea y allí tendrán que debatir su posicionamiento. En este caso, gran parte de la formación es partidaria de no entrar a formar parte del Govern, tal y como se terminó haciendo en la pasada legislatura después de la salida de varios diputados de Podem al Grupo Mixto.

En todo caso, en los próximos días se tendrán que ir acercando posturas para que a partir del lunes comiencen las negociaciones sobre un futuro pacto de izquierdas.