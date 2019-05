Fran Guerra: "Los problemas que he tenido este año me han ayudado a llevar al equipo a la Final Four"

Este fin de semana el Iberojet Palma se juega el pase a la final de la Final Four de Bilbao. Mañana disputará el primer partido contra el Río Ourense Termal a las 17:00 de la tarde. En caso de lograr la victoria, el equipo disputará la final el domingo a las 18:00 contra el ganador del encuentro entre el RETAbet Bilbao Basket y el Melilla Baloncesto.

Esta semana nos ha acompañado en Ser Deportivos Baleares uno de los pilares del Iberojet Palma durante esta temporada en la liga LEB ORO, Fran Guerra. El jugador ha comentado que la eliminatoria contra el Covirán Granada fue una eliminatoria muy dura: "Fueron partidos de alto nivel. El último partido, jugado en Son Moix, fue increíble porque la afición nos ayudó mucho. Pudimos sacar la victoria y estar en la Final Four".

El próximo rival será contra el Ourense después de que este ganase por 3 a 0 al Oviedo. "No sólo me sorprendió a mi, sino a todos. El Oviedo venía de hacer una temporada muy buena, pero el entrenador del Ourense plantea muy bien los partidos y fue la clave de ganar".

Fran Guerra tiene el papel de batallar en la cancha con los demás rivales: "Ya vengo escarmentado de los cinco partidos jugados contra el Granada. Me han defendido de todas las maneras y he recibido golpes por todo. Esto me ha hecho ser mejor jugador. En el partido contra el Ourense vamos a ver como defienden. Yo estoy mentalmente preparado para todo".

El jugador ha pasado momentos complicados durante la temporada y su balance personal es el siguiente: "Es positivo. He aprendido mucho este año fuera y dentro de la pista. Esto me ha hecho mejor jugador y mejor persona. Además, todo esto me ha llevado a llevar al equipo a la Final Four, además de liderar en el equipo. Estoy muy feliz de que Palma haya estado ahí siempre. Ahora queda algo muy bonito y queremos llevar la Copa de la ACB a la isla".

El pivot ha comentado que su sueño es continuar jugando en este club: ""Lo he dado todo por este club. No depende de mi, pero quiero quedarme aquí. Estoy muy bien en la isla y me gusta mucho el equipo". Pero antes de pensar en lo que sucederá de cara al año que viene quiere convertir el sueño de muchos en realidad: subir a la ACB.