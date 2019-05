El Espacio de Encuentro del 1 de junio ha tenido los siguientes contenidos:

Los consejos de Max

El abogado especialista en inmigración, Max Adam, nos adelanta la posibilidad de que el SAS podría contratar a médicos extranjeros. La Consejería de Salud y Familias propone eximir el requisito de nacionalidad para emplear temporalmente a facultativos no españoles, o comunitarios.

Con la medida se busca remedios urgentes frente a la falta de médicos especialistas en Andalucía. Es un fenómeno conocido como "fuga de batas blancas”.

Se trata de una medida que plantea la Consejería de Hacienda en el anteproyecto de Ley del Presupuesto de 2019 y el propio SAS, en un borrador del plan de recursos humanos presentado en la Mesa Sectorial del ramo.

Caminantes

Esta semana escuchamos a una Médica cirujana boliviana, nacida en Cochabamba, que ha llegado a Andalucía hace cuatro meses. Tendrá que esperar unos 10 años más en España para homologar su especialidad. Mientras tanto, tiene que hacer dos postgrados. Se llama Jennifer Montesinos...

El médico tropical: Esquistosomiasis o Bilarziasis

Hoy volvemos a la medicina tropical pura y dura... Son interesantes los vericuetos que la naturaleza se busca para que individuos sobrevivan a costa de otros, es decir, el parasitismo. Según la OMS, unos 206 millones de personas en 78 países, necesitan tratamiento para esta enfermedad, que es aguda y crónica y puede durar años. Todo comienza cuando nos bañamos en charcas y lagos de agua dulce, sobre todo niños, trabajadores agrícolas en zonas encharcadas, mujeres lavando ropa, en aguas que están infestadas de huevos y larvas de un trematodo, que es una especie de gusanito, llamado esquistosoma. Estas larvas están nadando en el agua después de protegerse en un huésped musculoso, el caracol de agua dulce. Salen del caracol y nadan en el agua, y el humano entra en contacto con el agua infestada y a través de la piel, que la atraviesa, llegan al torrente sanguíneo, en donde se disemina por todo el organismo, y viven en los mismos vasos sanguíneos, donde se hacen adultos y las hembras ponen sus huevos. Huevos que salen al exterior a través de las heces y orina, infestando a su vez aguas que contaminarán a nuevos caracoles, cerrando el círculo, o infiltrándose en tejidos y órganos, causando una reacción inmunitaria, dañando progresivamente los órganos. Como siempre el contagio está relacionado con regiones pobres, poco desarrolladas, con malos sistemas de higiene y sin acceso a agua potable…

¿Qué hace el gusano dentro de nosotros?

Según la especie que nos infecte. Hay 5 especies de esquistosomas (Mansoni, japonicum, mekongi, intercalatum y heamatobium) Cada uno con distribución geográfica específica. Clínicamente y en general hay 2 formas principales de Esquistosomiasis, una Intestinal y otra Urogenital. La intestinal produce dolor abdominal, diarrea, sangre en heces, y más adelante hepatoesplenomegalia (aumento del tamaño del hígado y bazo), ascitis (colección de líquido linfático abdominal) e hipertensión portal. La Urogenital (y he visto bastantes como urólogo en el Hospital que la Fundación Madrazo gestiona en Congo), se caracteriza por hematuria (sangre en orina), que de manera avanzada, me encuentro una vejiga y uréteres fibrosados, perdiendo su elasticidad, incluso lesiones intrarenales. He visto cánceres de vejiga producido por este trematodo. En general en los niños, produce anemias, retraso de crecimiento, y del aprendizaje, si tienen suerte de poder ir a la escuela.

¿Cómo se diagnostica?

La semana pasada hemos entregado 2 microscopios ópticos de alta resolución, con los que se podrá observar en muestra de heces y orina, la presencia de los huevos del parásito, que son inconfundibles, ya que a su forma ovalada, se le une una espícula, como un pico, que sólo tiene el esquistosoma.

¿Tratamiento?

Prevención: no bañarnos en zonas endémicas, mejorar los sistemas de saneamiento, control de los caracoles. Y una vez contagiados, hay un buen tratamiento: el prazicuantel

Sones del Mundo: Las voces humanas

Esta semana vamos a conocer la última de las voces humanas, la del registro más grave en el hombre: el bajo. Sus cuerdas vocales son las más largas y gruesas, de ahí su timbre grave y denso.

Pero mejor que quien lo explique sea un bajo profesional, nuestro amigo Rubén Amoretti, que acaba de regresar de Los Ángeles, donde ha representado la zarzuela "El gato montés", compartiendo escenario con Plácido Domingo, por cierto.

Escuchamos, para poder apreciar esta voz tan sugerente, "Despierta negro", de la zarzuela "La tabernera del Puerto", de Pablo Sorozábal, en la voz de Felipe Bou.