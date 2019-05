Ciudadanos contempla en Aragón un gobierno con PP y PAR dejando fuera a Vox

El candidato de Ciudadanos, Daniel Pérez, no tira la toalla y espera que en Aragón se pueda formar un gobierno de centro derecha: "Estoy absolutamente convencido que tanto con el PAR como con el PP esa opción de centro derecha, que es por la que ahora está apostando Ciudadanos hay muchísimos más puntos de encuentro que de desencuentro".

Pérez dice que respeta las palabras de Arturo Aliaga y añadía que el PAR ha demostrado ser siempre un partido abierto y dialogante. Aliaga no quiere saber nada de Vox y el candidato de la formación naranja tiene su propuesta: dejar a Vox fuera del Gobierno de Aragón. "Con todo el respeto democrático que nos supone que Vox haya obtenido 3 diputados, el escenario en el que nosotros [Ciudadanos] trabajamos es un acuerdo con el PP y el PAR, un acuerdo de centro derecha, un acuerdo integrador y un proyecto abierto, en el que no contemplamos la presencia de Vox en ese gobierno".

Pero PP, Ciudadanos y PAR no llegan a la mayoría absoluta: necesitan a los 3 diputados de Vox. Daniel Pérez deja responsabilidad en el tejado del partido de extrema derecha: "Llegado el momento, Vox tendrá que elegir si prefiere una opción de centro derecha o prefiere optar por otra opción diferente en otro espectro político". Y lo que él no ve en Aragón es un gobierno de Ciudadanos con el PSOE: "Sinceramente, no lo contemplo".