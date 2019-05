El Toledo anuncia "rocanrol" en Sestao

Este domingo (19 horas) se disputa el partido de vuelta de la eliminatoria que viene empatada de Toledo (1-1) y con una sensación también muy igualada del partido de ida en el que se vio un partido muy típico de playoff.

También es típico en las promociones a doble partido que el segundo partido sea más abierto sobre todo a medida que pasan los minutos. Más o menos esa es la idea que tiene en la cabeza Manu Calleja y que este jueves, tanto en el programa Hoy por Hoy Toledo como en su rueda de prensa prepartido (adelantada al jueves por el día de la comunidad de este viernes) ha manifestado.

El preparador cántabro anuncia un Toledo muy valiente para el partido de vuelta: "E partido va a cambiar un poquito, ya es definitivo, ya no eres tan reservón, queremos hacer un partido abierto, de ida y vuelta, de transición y a por ellos, no nos queda otra; hay que hacer gol y si es rápido mejor porque cambia todo, nos da tranquilidad y nos da opciones [...] Desde que pite, ya lo visteis el otro día, no pasó un minuto y se complicó todo, a ver si somos nosotros capaces de ser los primeros en complicar las cosas".

Para este partido Calleja tiene la duda de Pascu una semana más y las mismas bajas para la semana que viene. El "rocanrol" incluye algún cambio en el once y también en posiciones como también anunció el técnico en sus declaraciones previas al partido.

Por parte del Sestao es baja por lesión grave el portero Mikel, con lo que el Sestao ha fichado de última hora al portero del Lagun Onak Aitzol Aizpurúa.

Rafa Pagés y Rubén Delgado / SER Toledo

El partido, en SER+Toledo

La Cadena SER, como ya hizo en la ida, retransmitirá íntegro y sin cortes el partido de vuelta en directo desde Las Llanas a través de SER+Toledo en el 93.6 de la FM, la APP de la Cadena SER y el Play SER de nuestra emisora. Nos acompañará en la transmisión el exjugador del Toledo y director deportivo de la UD Santa Bárbara Rafa Pagés.

