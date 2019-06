La militancia de MÉS pide al partido que "reaccione" y sea ambicioso a la hora de negociar el acuerdo de Govern

La militancia de Més per Mallorca ha pedido a la dirección del partido que "reaccione" tras los resultados electorales del domingo y que sea igual de "ambicioso" que en 2015 a la hora de negociar los acuerdos de gobernabilidad con el PSOE. Así lo han trasladado este viernes los afiliados en una asamblea en la que la cúpula de Més recoge el mandato de exigir que los Acords pel Canvi "sigan adelante y se amplíen".

Lo ha dicho esta mañana en A vivir que son dos días Baleares el coordinador de campaña, Miquel Gallardo, quien apuesta por un programa en el que "las tres fuerzas se sientan cómodas", pero que sea un programa ambicioso.

Según Gallardo, la militancia afirma que Més había perdido "bastante perfil" en el Govern, y que esto ha sido especialmente evidente en temas como carreteras o turismo.

Dice el dirigente de Més per Mallorca que no quieren "pasos atrás" en leyes como la Turística, la ley Agraria o la de Cambio Climático, que son las que, en su opinión, han vuelto a dar la mayoría al bloque de izquierda en el Parlement. Por eso no apoyarán su modificación.

Gallardo considera que son "un partido fuerte" y que han de exigir una presencia importante en el Govern, aunque rechaza hablar de cuotas y de reparto de áreas. No aclara en qué cuáles se sentirían más cómodos y afirma que "en principio", no descartan ninguna.A día de hoy todavía no hay fecha en el calendario para la primera reunión formal de los socios del pacte. Unas conversaciones que oficialmente comenzarán la próxima semana.

Mientras tanto, esta tarde Més per Menorca celebra su asamblea para decidir si solicita entrar en este proceso negociador. Esta vez sus dos escaños no son decisivos para formar mayoría en el Parlament, donde también deberá decidir si se une al grupo de Més per Mallorca o si pasa al Grupo Mixto.

La formación ecosoberanista de Menorca decidió abandonar el Govern tras la dimisión de Ruth Mateu al frente de Cultura, una salida que tuvo lugar tras estallar el "caso Contratos", por el que Mateu fue forzada a renunciar en marzo de 2017.