2-1. Santa Eulària es de Segunda B

Una línea muy delgada separa las decepciones de las alegrías en el mundo del fútbol. Un instante, una sola jugada puede cambiarlo todo. En el tiempo de descuento del partido de vuelta de la eliminatoria de campeones con el ascenso a Segunda B como premio, las caras de los jugadores y de los aficionados de la Peña Deportiva solo reflejaban desilusión. El Tamaraceite dominaba en el marcador por un gol a cero y tenía prácticamente sellado el billete para jugar en la categoría de bronce. 30 segundos después se había dado la vuelta a la tortilla. En las filas locales se disparó la euforia y en el bando canario todo eran caras largas.

Lo cierto es que los 1.200 aficionados que llenaron por completo las gradas del Municipal de la Villa del Río se las prometían muy felices. Su equipo regresó de Canarias con un resultado esperanzador, empate a un gol y con la sensación de que era un equipo superior. Sin embargo, cuando el colegio catalán Romero Freixas dio el pitido inicial se empezó a ver sobre el terreno de juego que la mañana iba a ser de sufrimiento. La Peña salió a jugar sin saber si quería carne o pescado. Si tenía que atacar, como si necesitara una remontada heroica, o, si tenía que jugar con más precauciones evitando a toda costa las jugadas de peligro en su propia área. Así que el Tamaraceite se adueñó del balón desde el primer momento impulsado por la creatividad en la zona ancha de David González, un jugador todo talento, con un solo hándicap: su físico no da para 90 minutos.

Los canarios llevaban la iniciativa, mientras que a la Peña la pelota le duraba un suspiro. Rául Casañ, fiel a su estilo, había introducido dos cambios en relación al partido de ida, buscando más posesión en el medio campo con Cristeto y más poder en el juego aéreo en ataque con Jaume Vidal. Pero una cosa es lo que se dibuja en la pizarra y se entrena durante la semana y otro muy distinta lo que acaba pasando sobre el cesped.

El Tamaraceite mandaba, aunque la primera ocasión clara de gol fue local, con una buena llegada por banda de Cruz y su centro lo remató de forma espectacular Fran, el portero Jonay evitó un gol cantado. La respuesta visitante llegó a balón parado con una buena respuesta de Seral. Pero la pelota merodeaba más el área ibicenca y en el minuto 37, los canarios se adelantaban en el marcador gracias a un penalti que transformó con maestría Gonzalez. A la Peña ya no le valía aguantar el resultado inicial, pero era incapaz de generar fútbol. Solo algún tímido intento por banda derecha con Andrada y Fran. No había noticias de Pipo en la posición de extremo izquierdo y nadie era capaz de poner un poco de pausa, de orden para buscar el desequilibrio.

Se llegó al descanso con ventaja visitante y con la confianza de que la segunda parte sería otra historia. Y la Peña lo intentó tras el descanso. Pero con los mismos problemas que en el primer tiempo. No había ideas, faltaba claridad en el juego y no había manera de generar ocasiones, aunque el Tamaraceite empezó a pagar su esfuerzo físico, a regalar metros y a pertrecharse en las inmediaciones de su portería para tapar huecos. Casañ movió el banquillo dando entrada a Fraile tratando de generar más desequilibrio por dentro con su habilidad. La Peña forzaba saques de esquina pero no agobiaba a su rival. Los minutos pasaban y no se veía nada distinto que presagiara un gol local que llevara el encuentro a la prórroga. Pero en los minutos finales cedió más metros el Tamaraceite y la Peña se volcó.

Se entró en el tiempo de descuento y el balón no salía del área visitante. Rechaces y más rechaces y entre un bosque de piernas, el colegiado vio pena máxima en una acción de Samuel que además le costó la expulsión. En esos momentos en los que un tensiómetro rompería las agujas de cualquier futbolista, Cristeto cogió el balón con la tranquilidad de alguien que acaba de hacer un siesta. Pateó con convicción y logró una igualada que parecía imposible y que llevaba el choque al tiempo extra.

Los jugadores de uno y otro equipo se agolparon junto a sus entrenadores pero con una imagen bien diferente. Los de la Peña tenían la misma cara que pondrían los 'clubbers' que vienen a Ibiza en verano si reciben un invitación para asistir a las fiestas de las grandes discotecas. Los futbolistas del Tamaraceite en cambio parecían a punto de acudir a un velatorio.

Arrancó la prórroga con claro dominio local, con la mejor versión de Pipo, destrozando cinturas de la defensa canaria aunque sin llegar a culminar sus jugadas. El éxtasis colectivo llegó a los 13 minutos de la primera parte del tiempo extra. Una jugada por banda derecha acabó con un remate defectuoso de Fran. O eso parecía, Nacho que estaba en posición de delantero centro puso la bota y un balón que iba desviado acabó en el fondo de la portería. La felicidad a veces no es el objetivo, es el camino.

Con el marcador a favor se entró en la segunda parte de la prórroga que se hizo interminable. Los problemas físicos de los jugadores, después del esfuerzo realizado obligaban a parar una y otra vez el choque. Hubo susto en un lanzamiento de falta que tocó el travesaño de la meta de Seral y la Peña puso sentenciar en una acción que sacó un defensa bajo palos. Pero tras dos horas y media de sufrimiento se pitó el final y estalló la alegría. La Peña vuelve a ser equipo de Segunda B. El mundo está lleno de pequeñas alegrías. Solo hay que tener el arte de saber encontrarlas.

El Formentera sigue adelante

Buenas noticias también en tierras extremeñas porque el Formentera sigue adelante en la fase de ascenso. Con su empate a dos goles en el campo del Cacereño el equipo de la Pitiusa menor estará en el sorteo de la segunda ronda. Omar y Moha dieron ventaja a los visitantes antes de los primeros 20 minutos de partido. Descontó el Cacereño antes del descanso y logró la igualada en el minuto 60. Tocaba resistir, el portero Pepelu fue la gran figura y el Formentera aguantó la igualada para seguir aspirando a la Segunda B.