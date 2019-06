El Mengíbar FS se quedó a las puertas de la Primera División

El sueño tendrá que esperar. El Mengibar FS no pudo pasar la segunda y definitiva eliminatoria y volverá a jugar, la próxima temporada, en la segunda a división. Tras el primer partido jugado en Córdoba y donde el resultado fue de 5-1 para los locales; el segundo encuentro tuvo como escenario el Pabellón Sebastián Moya Lorca. El equipo de Mengibar tenía que ganar para buscar el tercer partido y esto no ocurrió. El conjunto que entrena Javier Garrido perdió por 2-3. Con este resultado se acabó el sueño del ascenso y se puso fin a la temporada.

El Córdoba futsal, que partía en clara desventaja por lo ocurrido en liga donde los mengibareños fueron superiores, demostró que este tipo de eliminarías hay que jugarlas de manera diferente y así lo hizo contra el Betis FS en la primera eliminatoria y contra el Mengibar en la segunda.

Muy pronto los cordobeses encarrilaron el partido y la eliminatoria con dos goles en pocos minutos que dejaron sin aliento a la parroquia mengibareña que llenaba a rebosar el pabellón. Sin embargo, un gol en propia puerta y otro de Fran peña igualarían el choque con el que se llegó al descanso. Descanso y 2-2

La segunda mitad anduvo tan igualada como emocionante ya que ninguno de los dos equipos imponía ni su dominio ni su juego para adelantarse en el marcador. Mengibar jugaba en la recta final con el lastre de 5 faltas. Sólo restaban 3 minutos para el final cuando Lolo Jarque, ex jugador del Jaén DA hizo el gol que sería definitivo; incluso el cuadro cordobés, a falta de pocos segundos, dispuso de un doble penalti que no aprovecharon. Ya no quedaba tiempo para nada y el partido acabó con la victoria del Córdoba que jugará la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol sala, nacional.