MÉS per Menorca no formará parte del Govern esta legislatura

MÉS per Menorca descarta integrarse en el Govern de progrés esta legislatura y sus dos diputados entrarán en el Grupo Mixto del Parlament. No propondrán la constitución de un grupo nacionalista con Més per Mallorca. Así lo decidieron ayer en la asamblea celebrada, aunque se ponen "a disposición" de la futura presidenta del Ejecutivo balear, Francina Armengol, para negociar un acuerdo de investidura.

La representación de MÉS per Menorca en la cámara legislativa balear se reduce de tres a dos diputados. Medio centenar de personas asistieron ayer a la asamblea general celebrada el centro de convenciones de Es Mercadal y fijaron también la estrategia de negociación para configurar el equipo de gobierno del Consell de Menorca.

Las conversaciones con el PSOE y con Unidas Podemos comenzarán también los próximos días. La formación ecosoberanista ha obtenido tres consellers y su objetivo, dicen ahora sus responsables, será "estrechar lazos con las diferentes agrupaciones de electores", con el objetivo de reforzar el "municipalismo".