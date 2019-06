En la ludopatía, ganan todos menos el jugador

Cada vez hay un mayor número de personas que a través de las apuestas deportivas están generando un problema de ludopatía, sobre todo los más jóvenes. La ludopatía es una adicción silenciosa, un problema invisible que se ha normalizado, pero que afecta a las personas que lo padecen y a sus familiares.

Consuelo Tomás, responsable del Instituto Valenciano de Ludopatía y Adicciones No Tóxicas, afirma que la publicidad, el juego online y el fraude en los eventos deportivos agrava este problema. De hecho, Tomás hace hincapié en que las empresas se están lucrando amañando partidos a costa de dinero y bienestar emocional de los ludópatas:

Los problemas derivados no son solo económicos sino también familiares o de culpabilidad. Tomás destaca que todo el mundo gana dinero con la ludopatía, menos el jugador. Y subraya que los ludópatas creen que tienen alguna estrategia de juego, pero en caso de que los partidos estén amañados, se les está estafando. No obstante, este desencanto, no hace que bajen las apuestas:

Respecto al anteproyecto de ley autonómica, Tomás precisa que deberían revisarse artículos como los que permiten que hayan máquinas deportivas en los bares cercanos a los centros educativos o que se autorice dentro de los recintos deportivos, zonas de apuestas deportivas. Algo que afectaría a la educación de los menores, que verían como algo normal apostar. La responsable del Instituto advierte de que esto desplaza el problema, no lo soluciona:

A parte, considera que en todo caso debe cumplirse la ley y restringir el juego online. Tomás plantea un juego limpio, sin apostar y sin falta de ética.