El Dépor Córdoba podría jugarse el domingo

El Deportivo aún no sabe cómo va a regresar a Coruña. Están trabajando todavía en el plan de regreso, y no descartan incluso combinar autocar con otros medios de transporte. En definitiva, en el mejor de los escenarios llegarán a Coruña el miércoles a la noche. Con estos ingredientes, el margen de maniobra del cuerpo técnico es escaso. La última jornada, con el partido ante el Córdoba será el sábado a las 20:30. Con lo cual, el Deportivo y otros equipos de la Liga como el Granada ya han hecho saber a la Liga de los problemas y el poco margen con el que afrontarán el duelo. Estudian ahora mismo desde Madrid la opción de poder aplazar todos los partidos al domingo, aunque este movimiento no es sencillo. Los intereses televisivos y la inmediata disputa del play off desde la semana siguiente, chocarían con un cambio en la última jornada de la liga regular.

Cinco días decisivos

El Deportivo se jugará su futuro en apenas cinco días. En ese tiempo se conocerá si puede alargar la temporada hasta el play off y poder soñar con el ascenso o si se confirma la posición actual y el equipo se descabalga de puestos de promoción a Primera. En este caso, el fracaso del proyecto sería mayúsculo. En las horas decisivas, Martí ha aislado a sus jugadores y les ha transmitido tranquilidad. Hay confianza en el club en que ganando los dos partidos que restan, el Deportivo pueda clasificarse.

El Depor repasa conceptos en Benidorm

El Dépor se entrenó este lunes, de nuevo, en el Estadio Guillermo Amor de Benidorm. Completan una jornada más en la mini concentración forzosa que han tenido que hacer en tierras alicantinas tras el aplazamiento de la jornada liguera tras la muerte de José Antonio Reyes. José Luis Martí adelantó en media hora el inicio de la sesión para evitar el calor que está afectando estos días a la zona levantina. La sesión se basó en ejercicios de posesión, y repaso de tareas a balón parado. Mañana, día de partido, en principio habrá una sesión suave de activación día del partido.