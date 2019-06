El Cuponazo de la ONCE ha repartido 50.000 euros en Santa Eulària, con 2 cupones premiados de 25.000 euros cada uno en el sorteo del pasado viernes 31 de mayo.

El vendedor de la ONCE, Javier Torres Ribas es quien ha llevado la suerte de la ONCE a la Villa del Río con esos 50.000 euros que ha repartido. Javier, de forma ambulante comercializa, en las localidades de Cala Llonga y Santa Eulària, los productos de la ONCE.